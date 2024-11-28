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Posted 28 ноября, 01:09

Published 28 ноября, 01:09

Modified 28 ноября, 01:09

Updated 28 ноября, 01:09

В Тюмень идут 19-градусные морозы

В Тюмень идут 19-градусные морозы

28 ноября 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Переменную облачность, ветер до 2-7 м/с прогно0ируют на юге Тюменской области 28 ноября метеорологи. Днем температура воздуха составит -3…-8, ночью похолодает до -9…-14, местам до -19.

В Тюмени 28 ноября ожидается малооблачная погода. Утром и днем столбики термометров покажут -11…-5, в вечерние часы и ночью температура воздуха опустится до -10…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 1,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:46 закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 19 минут.

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В Тобольске 28 ноября. синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -12…-7, в ночью ожидается -12…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 1,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:42, закат в 15:47, продолжительность дня 7 часов 5 минут.

В Ишиме 28 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -17…-11, в вечерние часы похолодает до -16…-15. Скорость ветра составит 0,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:24 закат в 15:55, продолжительность дня 7 часов 31 минута.

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