В Ишиме ребенок убил своего отца топором по голове

Инцидент произошел год назад в одной обыкновенной семье из четырех человек. Глава семейства регулярно выпивал и проявлял агрессию по отношению к двум сыновьям и их матери: издевался, оскорблял и мог беспричинно ударить. Однажды днем отец в очередной раз с кулаками налетел на одного из несовершеннолетних сыновей, а второй сын, не выдержав такого отношения, схватил топор и несколько раз ударил отца обухом по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.