В Ишиме ребенок убил своего отца топором по голове

Posted 28 ноября, 07:48
Published 28 ноября, 07:48
Modified 28 ноября, 07:50
Updated 28 ноября, 07:50
Инцидент произошел год назад в одной обыкновенной семье из четырех человек. Глава семейства регулярно выпивал и проявлял агрессию по отношению к двум сыновьям и их матери: издевался, оскорблял и мог беспричинно ударить. Однажды днем отец в очередной раз с кулаками налетел на одного из несовершеннолетних сыновей, а второй сын, не выдержав такого отношения, схватил топор и несколько раз ударил отца обухом по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Подсудимый признал свою вину на суде. Он объяснил свой поступок тем, что больше не хотел, чтобы били его брата и маму. Ишимский городской суд назначил подростку наказание — 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии, сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.
Напомним, что вчера в Тюмени вынесли приговор матери, издевавшейся над своими детьми, в том числе на камеру. Теперь стримерше предстоит провести 5 лет в тюрьме.