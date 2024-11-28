Тюменцы переходят на маргарин из-за подорожания сливочного масла

Также наблюдается падение спроса на яйца (на 33%), хлеб (на 27%), чай (на 26%), кофе (на 18%) и сахар (на 24%). Продажи сливочного масла уменьшились на 19%, в то время как маргарин стал более популярным, увеличив свои продажи на 21%.