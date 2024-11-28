Тюменцы переходят на маргарин из-за подорожания сливочного масла

Posted 28 ноября, 14:38
Published 28 ноября, 14:38
Modified 28 ноября, 14:40
Updated 28 ноября, 14:40
В связи с увеличением цен на сливочное масло жители Тюменской области начали предпочитать маргарин. Такую информацию NEFT предоставил сервис «Контур.Маркет».
Сравнивая осень 2023 года с 2024 годом, можно заметить, что общий спрос на продукты в Тюменской области снизился в среднем на 15%. Жители региона стали реже покупать свинину (на 47%) и говядину (на 39%).
Также наблюдается падение спроса на яйца (на 33%), хлеб (на 27%), чай (на 26%), кофе (на 18%) и сахар (на 24%). Продажи сливочного масла уменьшились на 19%, в то время как маргарин стал более популярным, увеличив свои продажи на 21%.
Это связано с тем, что за год средняя стоимость продуктовой корзины в Тюменской области возросла на 15%. Наибольшее подорожание коснулось сахара — на 30%, а сливочное масло подорожало на 26%.