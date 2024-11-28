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Posted 28 ноября, 14:38

Published 28 ноября, 14:38

Modified 28 ноября, 14:40

Updated 28 ноября, 14:40

Тюменцы переходят на маргарин из-за подорожания сливочного масла

Тюменцы переходят на маргарин из-за подорожания сливочного масла

28 ноября 2024, 14:38
Фото: 1MI.
Жители региона все реже покупают мясо, яйца и молочные продукты.

В связи с увеличением цен на сливочное масло жители Тюменской области начали предпочитать маргарин. Такую информацию NEFT предоставил сервис «Контур.Маркет».

Сравнивая осень 2023 года с 2024 годом, можно заметить, что общий спрос на продукты в Тюменской области снизился в среднем на 15%. Жители региона стали реже покупать свинину (на 47%) и говядину (на 39%).

Также наблюдается падение спроса на яйца (на 33%), хлеб (на 27%), чай (на 26%), кофе (на 18%) и сахар (на 24%). Продажи сливочного масла уменьшились на 19%, в то время как маргарин стал более популярным, увеличив свои продажи на 21%.

Это связано с тем, что за год средняя стоимость продуктовой корзины в Тюменской области возросла на 15%. Наибольшее подорожание коснулось сахара — на 30%, а сливочное масло подорожало на 26%.

Ранее мы писали, во сколько в Тюмени обойдется новогодний бутерброд с красной икрой.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Цены#Продукты#Продукты питания
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