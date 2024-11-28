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Posted 28 ноября, 14:56

Published 28 ноября, 14:56

Modified 28 ноября, 14:58

Updated 28 ноября, 14:58

Тюменским многодетным семьям увеличили компенсацию за земельный участок

Тюменским многодетным семьям увеличили компенсацию за земельный участок

28 ноября 2024, 14:56
Фото: 1MI.
С 1 января в Тюменской области будет увеличена сумма компенсации для многодетных семей, выбравших денежную льготу вместо бесплатного земельного участка.

Это решение было принято региональными депутатами на заседании думы 28 ноября. Изменения затронут Тюмень, Тюменский район, Ишим, Тобольск и Ялуторовск, где будут установлены различные размеры выплат. В остальных муниципальных образованиях сумма останется прежней — 401 260 рублей.

«При расчете размера социальной выплаты предлагается исходить из величины средних удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в разрезе муниципальных образований Тюменской области для индивидуального жилищного строительства», — сказано в материалах к заседанию думы.

В Тюмени и Тюменском районе сумма компенсации за земельный участок площадью 1000 квадратных метров составит 1 360 450 рублей. Кроме того, для семей с четвертым и последующими детьми предусмотрена социальная выплата в размере 20% от этой суммы, что составляет 272 090 рублей.

В Ишиме данные выглядят следующим образом: 505 940 рублей за участок и 101 188 рублей за каждого четвертого ребенка. В Тобольске сумма компенсации составляет 585 680 рублей, а выплата на ребенка — 117 136 рублей. В Ялуторовске эти показатели равны 434 040 рублей и 86 808 рублей соответственно.

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