Тюменским многодетным семьям увеличили компенсацию за земельный участок

Posted 28 ноября, 14:56
Published 28 ноября, 14:56
Modified 28 ноября, 14:58
Updated 28 ноября, 14:58
Это решение было принято региональными депутатами на заседании думы 28 ноября. Изменения затронут Тюмень, Тюменский район, Ишим, Тобольск и Ялуторовск, где будут установлены различные размеры выплат. В остальных муниципальных образованиях сумма останется прежней — 401 260 рублей.
«При расчете размера социальной выплаты предлагается исходить из величины средних удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в разрезе муниципальных образований Тюменской области для индивидуального жилищного строительства», — сказано в материалах к заседанию думы.
В Тюмени и Тюменском районе сумма компенсации за земельный участок площадью 1000 квадратных метров составит 1 360 450 рублей. Кроме того, для семей с четвертым и последующими детьми предусмотрена социальная выплата в размере 20% от этой суммы, что составляет 272 090 рублей.
В Ишиме данные выглядят следующим образом: 505 940 рублей за участок и 101 188 рублей за каждого четвертого ребенка. В Тобольске сумма компенсации составляет 585 680 рублей, а выплата на ребенка — 117 136 рублей. В Ялуторовске эти показатели равны 434 040 рублей и 86 808 рублей соответственно.