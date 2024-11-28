Тюменским многодетным семьям увеличили компенсацию за земельный участок

В Тюмени и Тюменском районе сумма компенсации за земельный участок площадью 1000 квадратных метров составит 1 360 450 рублей. Кроме того, для семей с четвертым и последующими детьми предусмотрена социальная выплата в размере 20% от этой суммы, что составляет 272 090 рублей.