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Posted 28 ноября, 11:02

Published 28 ноября, 11:02

Modified 28 ноября, 11:04

Updated 28 ноября, 11:04

Тюменская область получит в виде инвестиций 400 миллиардов рублей

Тюменская область получит в виде инвестиций 400 миллиардов рублей

28 ноября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Инвестиции
В Тюменской области будут реализованы 300 инвестпроектов на 400 миллиардов рублей, заявил глава региона Александр Моор во время ежегодного послания.

До конца этого года в нашем регионе завершат реализацию 300 инвестиционных проектов на общую сумму 400 миллиардов рублей. Об этом в рамках своего послания от 28 ноября сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

— Суммарный объем инвестиций в экономику региона по оценкам составит почти 400 млрд рублей. Но никакие успехи не должны вызывать головокружение. Испытания не окончились, глобальные потрясения продолжаются, — прокомментировал Моор.

Напомним, сегодня стало известно, что в Тюмени введут новые ограничения на деятельность трудовых мигрантов.

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Ранее «Наш город» писал о том, почему в Тюмени некому работать на низкооплачиваемых должностях.

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