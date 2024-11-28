Тюменская область получит в виде инвестиций 400 миллиардов рублей

Posted 28 ноября, 11:02
Published 28 ноября, 11:02
Modified 28 ноября, 11:04
Updated 28 ноября, 11:04
До конца этого года в нашем регионе завершат реализацию 300 инвестиционных проектов на общую сумму 400 миллиардов рублей. Об этом в рамках своего послания от 28 ноября сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
— Суммарный объем инвестиций в экономику региона по оценкам составит почти 400 млрд рублей. Но никакие успехи не должны вызывать головокружение. Испытания не окончились, глобальные потрясения продолжаются, — прокомментировал Моор.
Напомним, сегодня стало известно, что в Тюмени введут новые ограничения на деятельность трудовых мигрантов.