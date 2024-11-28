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Posted 28 ноября, 09:29

Published 28 ноября, 09:29

Modified 28 ноября, 09:31

Updated 28 ноября, 09:31

Тюмень накроет аномальное тепло в конце ноября-начале декабря.

Тепловой удар: Тюмень накроет аномальное тепло в конце ноября-начале декабря

28 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI. Тюмень накроет аномальное тепло в конце ноября-начале декабря.

Тюмень накроет аномальное тепло в конце ноября-начале декабря

В конце ноября в Тюмени температура воздуха может превысить норму на 6 градусов. В начале декабря ситуация усугубится, и отклонения могут достигать 10-12 градусов. Температура не придет в норму даже к середине первого зимнего месяца.

В норме, по аналитическим данным за 1991–2020 годы, температура воздуха в ноябре в Тюмени должна достигать -6,6 °C. Однако в этом году последний осенний месяц выдался аномально теплым в связи с движением циклонов. Декабрь также будет теплее обычного — температура будет держаться выше нулевой отметки, о чем говорят эксперты Росгидрометцентра.

«Средняя месячная температура выше нормы ожидается в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Республике Бурятия», — сообщают специалисты .
Погодные аномалии в конце ноября-начале декабря.Погодные аномалии в конце ноября-начале декабря.
Погодные аномалии в конце ноября-начале декабря.. Фото: Росгидрометцентр

По прогнозу тюменского синоптика Ильи Винштейна, до середины декабря погода в Тюмени будет оставаться аномально теплой. Временами температура будет превышать средний показатель на 10–12 °C. А в первые дни температура будет достигать +2 °C.

Прогноз погоды в Тюмени до 12 декабря.Прогноз погоды в Тюмени до 12 декабря.
Прогноз погоды в Тюмени до 12 декабря.. Фото: Илья Винштейн

Как говорит тюменский метеоролог Лидия Кашина, причина аномального потепления кроется в переносе воздушных масс из Атлантики. Однако на территории Тюменской области уже десяток лет наблюдается изменение климата в сторону потепления.

«Для декабря в Тюмени характерна температура в -13 °C, однако по факту в первой половине температура едва будет достигать -10 °C в ночное время. Значит, и к середине декабря реки региона вряд ли покроются плотным слоем льда, хотя обычно та же Тура промерзает уже к началу декабря. В прошлом году ледостав пришел с опозданием на 10 дней, в этом году отклонение может быть более существенным», — говорит эксперт.

Однако вторая половина декабря, январь и февраль пока обещают быть морозными.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в декабре на Тюмень обрушатся магнитные бури.

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