Тепловой удар: Тюмень накроет аномальное тепло в конце ноября-начале декабря

В норме, по аналитическим данным за 1991–2020 годы, температура воздуха в ноябре в Тюмени должна достигать -6,6 °C. Однако в этом году последний осенний месяц выдался аномально теплым в связи с движением циклонов. Декабрь также будет теплее обычного — температура будет держаться выше нулевой отметки, о чем говорят эксперты Росгидрометцентра.