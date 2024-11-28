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Posted 28 ноября, 18:30

Published 28 ноября, 18:30

Modified 28 ноября, 18:30

Updated 28 ноября, 18:30

Соцпрограммы «Норникеля» признали крупнейшими в мире по горнодобывающему сектору

Соцпрограммы «Норникеля» признали крупнейшими в мире по горнодобывающему сектору

28 ноября 2024, 18:30
Фото: nornickel.ru.
Международное издание Mining Magazine опубликовало результаты исследования по оценке социальных расходов 50 крупнейших компаний горнодобывающего сектора. ГМК «Норильский никель» («Норникель») стал лидером этого рейтинга.

Согласно данным исследований, в прошлом году «Норникель» стал мировым лидером по объемам инвестиций в социальную сферу. На поддержку местных сообществ, волонтерские проекты и благотворительность компанией было направлено 513 миллионов долларов инвестиций. Это в 10 раз превысило средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.

Также компания получила статус рекордсмена по показателям социальных отчислений в расчете на тонну добытой руды. По расчетам в «медном эквиваленте», с каждой тонны «Норникель» отчислял 344 доллара, что в значительной мере превышает показатели ближайшего конкурента — компании Northam Platinum (Южноафриканская Республика), направлявшей 130 долларов с тонны, сообщает «Комсомольская Правда».

В совокупности социальные расходы горнодобывающего сектора в 2023 году сократились до 2,55 миллиарда долларов против 3,49 миллиарда долларов, зафиксированных годом ранее. Но, невзирая на общее снижение, доля «Норникеля» осталась прежней, что доказывает приверженность компании социальной ответственности даже в условиях экономических волнений.

Специализация российской горно-металлургической компании «Норникель» — добыча и переработка никеля, палладия, меди и других металлов. Она входит в число крупнейших в своей отрасли в мире. Штаб-квартира компании находится в Москве.

ГМК под руководством Владимира Потанина является постоянным участником проектов социально-экономического развития регионов присутствия, оказывая поддержку проектам инфраструктуры и реализуя масштабные программы в сфере экологии.

Можно утверждать, что Российская Федерация, невзирая на санкционные ограничения и сложную экономическую ситуацию, продолжает оставаться лидером по уровню социальной ответственности бизнеса.

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