Соцпрограммы «Норникеля» признали крупнейшими в мире по горнодобывающему сектору

Согласно данным исследований, в прошлом году «Норникель» стал мировым лидером по объемам инвестиций в социальную сферу. На поддержку местных сообществ, волонтерские проекты и благотворительность компанией было направлено 513 миллионов долларов инвестиций. Это в 10 раз превысило средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.