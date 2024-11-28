Posted 28 ноября, 18:30
Published 28 ноября, 18:30
Modified 28 ноября, 18:30
Updated 28 ноября, 18:30
Согласно данным исследований, в прошлом году «Норникель» стал мировым лидером по объемам инвестиций в социальную сферу. На поддержку местных сообществ, волонтерские проекты и благотворительность компанией было направлено 513 миллионов долларов инвестиций. Это в 10 раз превысило средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.
Также компания получила статус рекордсмена по показателям социальных отчислений в расчете на тонну добытой руды. По расчетам в «медном эквиваленте», с каждой тонны «Норникель» отчислял 344 доллара, что в значительной мере превышает показатели ближайшего конкурента — компании Northam Platinum (Южноафриканская Республика), направлявшей 130 долларов с тонны, сообщает «Комсомольская Правда».
В совокупности социальные расходы горнодобывающего сектора в 2023 году сократились до 2,55 миллиарда долларов против 3,49 миллиарда долларов, зафиксированных годом ранее. Но, невзирая на общее снижение, доля «Норникеля» осталась прежней, что доказывает приверженность компании социальной ответственности даже в условиях экономических волнений.
Специализация российской горно-металлургической компании «Норникель» — добыча и переработка никеля, палладия, меди и других металлов. Она входит в число крупнейших в своей отрасли в мире. Штаб-квартира компании находится в Москве.
ГМК под руководством Владимира Потанина является постоянным участником проектов социально-экономического развития регионов присутствия, оказывая поддержку проектам инфраструктуры и реализуя масштабные программы в сфере экологии.
Можно утверждать, что Российская Федерация, невзирая на санкционные ограничения и сложную экономическую ситуацию, продолжает оставаться лидером по уровню социальной ответственности бизнеса.