«Пятерочка» оказала помощь малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью

Подобное стало возможным благодаря акции «Время стильных обновлений», по итогам которой осталась часть нереализованной ранее продукции. Вместо традиционных распродаж остатков акционного товара, часто практикующихся среди розничных сетей, «Пятерочка» решила подарить полотенца тем, кто в этом нуждается больше всего. Инициатива стала продолжением постоянной работы компании в сфере корпоративной социальной ответственности. Многолетний опыт в оказании гуманитарной помощи позволил фондам обеспечить эффективное распределение продукции среди социально уязвимых групп населения, тем самым расширив масштабы благотворительной поддержки.