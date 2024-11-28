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Posted 28 ноября, 10:20

Published 28 ноября, 10:20

Modified 28 ноября, 10:22

Updated 28 ноября, 10:22

«Пятерочка» оказала помощь малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью

«Пятерочка» оказала помощь малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью

28 ноября 2024, 10:20
Фото: Пятерочка.
Торговая сеть «Пятерочка» при поддержке благотворительного фонда X5 Group «Выручаем» передала подопечным Российского Красного Креста и банка еды «Русь» около 50 тысяч единиц текстиля. Помощь получили семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также люди с инвалидностью.

Подобное стало возможным благодаря акции «Время стильных обновлений», по итогам которой осталась часть нереализованной ранее продукции. Вместо традиционных распродаж остатков акционного товара, часто практикующихся среди розничных сетей, «Пятерочка» решила подарить полотенца тем, кто в этом нуждается больше всего. Инициатива стала продолжением постоянной работы компании в сфере корпоративной социальной ответственности. Многолетний опыт в оказании гуманитарной помощи позволил фондам обеспечить эффективное распределение продукции среди социально уязвимых групп населения, тем самым расширив масштабы благотворительной поддержки.

Всего в дар было передано 50 тысяч единиц текстиля, изготовленного из высококачественных материалов. Среди них полотенца для лица, рук и тела, а также салфетки и коврики для ванной комнаты.

Мы стараемся обеспечить людей не только продуктами питания в рамках проекта по фудшерингу и ежемесячного продовольственного марафона «Корзина доброты», но и активно работаем над тем, чтобы обеспечивать комфорт самым уязвимым слоям населения. А полотенца и коврики — это простые, но важные предметы, которые теперь найдут свое применение и смогут принести комфорт в дома тысяч людей по всей стране, — прокомментировала событие руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.
Фото: Пятерочка

Отметим, благотворительность и поддержка социальных инициатив — важная часть стратегии устойчивого развития комплексной программы «Пятерочка с заботой». Компания не впервые направляет нереализованную продукцию нуждающимся. Ранее торговая сеть уже передавала продукты питания и предметы первой необходимости различным некоммерческим организациям (НКО). В партнерстве с фондом X5 Group «Выручаем», который был создан для реализации благотворительных программ, ритейлер активно помогает улучшить качество жизни наиболее уязвимых категорий граждан.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Еда#Магазин "Пятерочка"#Гуманитарная помощь#Благотворительность#Благотворительный фонд#Русь#Инвалидность
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