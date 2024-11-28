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Posted 28 ноября, 11:46

Published 28 ноября, 11:46

Modified 28 ноября, 11:56

Updated 28 ноября, 11:56

Тюменец забил друга ножом и пытался сбежать

Преступление федерального масштаба. Тюменец забил друга ножом и пытался сбежать

28 ноября 2024, 11:46
Фото: 1MI.

Тюменец забил друга ножом и пытался сбежать

Сюжет
Ножевое ранение
В Тюмени медики обратили внимание на необычный инцидент. В больницу поступил мужчина с ножевым ранением в грудь. Подлечить его удалось, но вот рассказывать о том, что случилось он отказался, как медикам, так и правоохранителям.

Как рассказали правоохранители, сотрудникам все же удалось добиться нужной информации и восстановить последовательность событий. Как выяснилось, два закадычных приятеля решили расслабиться и выпить после не очень трудового дня, ведь оба безработные.

Затем крепкую мужскую дружбу внезапно разразила небольшая ссора на фоне употребленного крепкого алкоголя. В какой-то момент один решил перевоспитать своего не очень хорошего друга кулаками. А тот в ответ, схватил нож. Друг, конечно, понял, что его бывший товарищ замыслил что-то подозрительное, но сделать ничего не успел, получив пару ударов в область груди.

Атаковавший понял, что же он натворил и попросил другого друга вызвать скорую, а сам пустился во все тяжкие, решив, что в Тюмени его больше ничего не держит.

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Задержали беглеца уже в Омске, куда он приехал, чтобы отсидеться. Однако, залечь на дно и забыть прошлое не получилось. Оно мужчину все же настигло.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, мужчине может грозить тюремный срок до восьми лет.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени собутыльник хотел разбудить друга и случайно избил его.

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#Александр Смирнов#Нож#Ножевое ранение#Драка#Криминал
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