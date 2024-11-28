Преступление федерального масштаба. Тюменец забил друга ножом и пытался сбежать

Затем крепкую мужскую дружбу внезапно разразила небольшая ссора на фоне употребленного крепкого алкоголя. В какой-то момент один решил перевоспитать своего не очень хорошего друга кулаками. А тот в ответ, схватил нож. Друг, конечно, понял, что его бывший товарищ замыслил что-то подозрительное, но сделать ничего не успел, получив пару ударов в область груди.