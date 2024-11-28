Отделка за 1,2 млн? В Тюмени выросли цены на ремонт, но можно сэкономить

Так специалист советует закупать все стройматериалы самостоятельно, а не использовать возможность закупа у бригад. Иногда группы мастеров предлагают купить материалы через них и даже говорят, что так будет дешевле, но это не всегда правда. Покупка напрямую у оптовиков или участие в акциях магазинов позволит сэкономить до 20%.