Отделка за 1,2 млн? В Тюмени выросли цены на ремонт, но можно сэкономить

Posted 28 ноября, 06:41
Published 28 ноября, 06:41
Modified 28 ноября, 06:58
Updated 28 ноября, 06:58
В 2024 году в Тюмени цены на цемент, гипсокартон, краски и плитку выросли на 15–20% по сравнению с 2023 годом. Причиной стали как инфляция, так и логистические затруднения, включая увеличение расходов на транспортировку и таможенные пошлины, о чем говорит доктор экономических наук Леонид Вараксин.
«Цена материалов может варьироваться в зависимости от разнообразных обстоятельств, таких как повышение ключевой ставки, колебания валютных курсов, введение новых нормативных актов и сезонность», — говорит специалист.
Вместе с тем выросли цены и на услуги специалистов. В Тюмени в 2024 году средняя стоимость работы бригады поднялась на 10–15%. Например, услуги плиточника теперь обходятся в среднем 1 800 рублей за квадратный метр против 1 500 рублей в прошлом году. Здесь на росте цен также сказывается и дефицит квалифицированных специалистов.
Аренда специализированного оборудования, такого как бетономешалки и строительные леса, тоже выросла — в среднем на 12%. Это связано с повышением цен на обслуживание техники и её ремонт.
В результате суммы полного ремонта влетает в копеечку. Примеры цен на ремонт в 2024 году выглядят следующим образом:
Черновой ремонт
Чистовая отделка
Полный ремонт под ключ
Прораб тюменской строительной бригады Руслан Истомин уверен, что указанные цены можно не считать окончательными и всегда есть возможность сэкономить, притом без потери качества.
«Можно сэкономить и сильнее, но тут скупые будут платить дважды, а есть нормальные пути экономии, которые помогут не повестись на маркетинг», — говорит Истомин.
Так специалист советует закупать все стройматериалы самостоятельно, а не использовать возможность закупа у бригад. Иногда группы мастеров предлагают купить материалы через них и даже говорят, что так будет дешевле, но это не всегда правда. Покупка напрямую у оптовиков или участие в акциях магазинов позволит сэкономить до 20%.
Также стоит изучить стройматериалы, чтобы найти достойные альтернативы премиум-сегменту в более низкой ценовой категории. Например, вместо дорогостоящей плитки можно использовать керамогранит с аналогичным дизайном, а для стен выбрать моющиеся обои вместо декоративной штукатурки.
Также тюменцам советуют выбирать продукцию местных производителей, она может не уступать по качеству импорту, но будет существенно дешевле, исключая высокие транспортные затраты.
При выборе бригады для выполнения работ стоит рассматривать несколько вариантов и сравнивать цены. Некоторые рабочие могут уверять, что их цена работ самая низкая на рынке, однако не всегда эти высказывания могут быть правдивыми.
К тому же, если вы не спешите, то можете выполнить часть работ самостоятельно. Например демонтаж старой отделки или покраска вполне посильны даже тем, кто раньше не сталкивался с ремонтными работами. Если полный ремонт сразу недоступен, разделите его на этапы. Это позволит распределить затраты и избежать долговой нагрузки.
Не забывайте о том, что работы зимой стоят дешевле из-за снижения спроса. Кроме того, многие магазины предлагают акции на стройматериалы в этот период.
По словам специалиста, значительную часть расходов можно сократить при знании маркетинговых ходов. Так, например, при выборе кухонного гарнитура стоит обращать внимание на варианты с более простой, но эргономичной фурнитурой, так как изящные ручки и не всегда полезные механизмы могут составлять существенную часть стоимости итогового товара.
«Такой бизнес сейчас на этих гарнитурах делают! А все почему? У нас большая часть фурнитуры — импорт, а это в копеечку влетает», — говорит Истомин.
Однако тюменцам все же советуют закладывать на ремонт на 10% больше предполагаемой стоимости, ведь даже при экономном подходе могут возникнуть непредвиденные траты.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что эксперты назвали самые дешевые районы в Тюмени. В них средняя цена за квадратный метр жилья составляет меньше ста тысяч рублей.