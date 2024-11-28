Не готова оставлять ребенка: тюменка из шоу «Мама в 16» снова беременна

Тюменка из шоу «Мама в 16» снова беременна

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Не прошло и года с первой беременности тюменки Кристины, ставшей героиней шоу «Мама в 16», как девушка снова сообщила о беременности. Однако пока она не знает, будет ли оставлять ребенка, к тому же зачатие произошло без ее согласия.

Тюменка родила первого ребенка вечной текущего года, сейчас девочке нет и года, но Кристина снова беременна, об этом она сообщила в своем телеграмм-канале. Девушка опубликовала фото положительных тестов и заключение о шести неделях беременности. Тюменка из шоу «Мама в 16» сообщила о новой беременности. . Фото: Телеграм-канал KRIS 2.0 Однако Кристина пока не знает, готова ли она стать мамой во второй раз и задумывается о прерывании беременности. «Я склоняюсь к тому что я не готова ко второму, и нужно делать аборт! Но я так не хочу убивать этого маленького ребенка…», — пишет тюменка. Также она сообщила о том, что ее супруг, который сейчас воспитывает ребенка Кристины от другого мужчины, хотел завести своего малыша и, не спросив девушку, сделал все, чтобы его жена забеременела снова. Кристина говорит о том, что она сейчас «в панике, в истерике». Однако источник редакции, близкий к окружению Кристины, сообщил о том, что вся эта история может быть продуманным пиар-ходом. «А чем еще может быть интересна девочка из такого шоу? Они все подобные истории придумывают, чтобы к себе интерес вернуть. До этого она говорила о том, что якобы свадьба сорвалась, но все прошло обычно. Это просто хайп», — считает инсайдер. Стоит подчеркнуть, что Кристина — не единственная героиня проекта о юных мамах, которая вскоре после участия в шоу объявила о своей второй беременности. Аналогичное заявление сделала и Арина из Кирсанова, в семье которой, к сожалению, пополнение так и не произошло. С этой девушкой тюменские участники проекта знакомы лично. Вопрос политического контроля: когда в Тюмени запретят аборты? Узнать подробнее Ранее «Наш город» сообщал о том, что члены тюменской организации «Русская община» записали видеообращение к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой запретить аборты в стране. Читайте также: Тест на отцовство и новый муж: вся правда о тюменке из шоу «Мама в 16» Пока «рожалка» работает: тюменского политика возмутило высказывание депутата Госдумы Роды ценой жизни! Врач рекомендовала тюменкам опасаться пропаганды многодетности