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Posted 28 ноября, 11:30

Published 28 ноября, 11:30

Modified 28 ноября, 11:33

Updated 28 ноября, 11:33

Названы востребованные вакансии для жителей Тюменской области на Новый год

Названы востребованные вакансии для жителей Тюменской области на Новый год

28 ноября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», в Тюмени новогодний аниматор может рассчитывать на зарплату порядка от 70 тысяч рублей при гибком графике.

Например, актеру, который готов сыграть Деда Мороза (для новогоднего проекта), предлагают зарплату от 70 тысяч рублей в месяц при гибком графике (с 10 декабря по 7 января).

Как уточняют в вакансии, специалист должен уметь разговаривать сказочным голосом и уметь импровизировать.

Кроме того, в Тюменской области в команду новогоднего event-проекта ищут актеров на роль сказочных гномов с 30 ноября по 29 декабря. Аниматору, который подойдет по всем критериям, готовы платить от 40 до 70 тысяч рублей в месяц при частичной занятости. Праздничную атрибутику, костюмы, сценарий и место для репетиции представления предоставит сам работодатель.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области не планируют заключать соглашения с производителями о сдерживании роста цен на сливочное масло. Отметим, с начала года стоимость данного продукты выросла более чем на 20%.

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