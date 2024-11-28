Названы востребованные вакансии для жителей Тюменской области на Новый год

Posted 28 ноября, 11:30
Published 28 ноября, 11:30
Modified 28 ноября, 11:33
Updated 28 ноября, 11:33
Например, актеру, который готов сыграть Деда Мороза (для новогоднего проекта), предлагают зарплату от 70 тысяч рублей в месяц при гибком графике (с 10 декабря по 7 января).
Как уточняют в вакансии, специалист должен уметь разговаривать сказочным голосом и уметь импровизировать.
Кроме того, в Тюменской области в команду новогоднего event-проекта ищут актеров на роль сказочных гномов с 30 ноября по 29 декабря. Аниматору, который подойдет по всем критериям, готовы платить от 40 до 70 тысяч рублей в месяц при частичной занятости. Праздничную атрибутику, костюмы, сценарий и место для репетиции представления предоставит сам работодатель.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области не планируют заключать соглашения с производителями о сдерживании роста цен на сливочное масло. Отметим, с начала года стоимость данного продукты выросла более чем на 20%.