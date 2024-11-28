Названы востребованные вакансии для жителей Тюменской области на Новый год

Кроме того, в Тюменской области в команду новогоднего event-проекта ищут актеров на роль сказочных гномов с 30 ноября по 29 декабря. Аниматору, который подойдет по всем критериям, готовы платить от 40 до 70 тысяч рублей в месяц при частичной занятости. Праздничную атрибутику, костюмы, сценарий и место для репетиции представления предоставит сам работодатель.