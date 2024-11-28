Над нефтехимическим заводом подбили самолет, приняв его за БПЛА

Posted 28 ноября, 11:49
Published 28 ноября, 11:49
Modified 28 ноября, 12:00
Updated 28 ноября, 12:00
Как сообщает телеграм-канал «BAZA» самолет совершил плановый вылет около Уфы, он должен был осмотреть теплотрассы в районе города Салават и провести сканирование на возможных проблемных участках. Завидев самолет, его тут же атаковали российские военные над нефтехимическим заводом. И это при том, что вылет был согласован и вылетел самолет по расписанию.
После обстрела никто не пострадал, в самолете находились пилот и инструктор. Однако началась утечка топлива, капитан экипажа принял решение экстренно сесть на аэродроме в Уфе. После осмотра самолета на нем было обнаружено несколько пулевых отверстий.
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