Над нефтехимическим заводом подбили самолет, приняв его за БПЛА

Как сообщает телеграм-канал «BAZA» самолет совершил плановый вылет около Уфы, он должен был осмотреть теплотрассы в районе города Салават и провести сканирование на возможных проблемных участках. Завидев самолет, его тут же атаковали российские военные над нефтехимическим заводом. И это при том, что вылет был согласован и вылетел самолет по расписанию.