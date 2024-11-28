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Posted 28 ноября, 11:49

Published 28 ноября, 11:49

Modified 28 ноября, 12:00

Updated 28 ноября, 12:00

Над нефтехимическим заводом подбили самолет, приняв его за БПЛА

Над нефтехимическим заводом подбили самолет, приняв его за БПЛА

28 ноября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney.
Самолет АН-2, в простонародье «Кукурузник» был обстрелян российскими орудиями ПВО в Башкортостане. Дело в том, что его приняли за беспилотник, которым управляли ВСУ.

Как сообщает телеграм-канал «BAZA» самолет совершил плановый вылет около Уфы, он должен был осмотреть теплотрассы в районе города Салават и провести сканирование на возможных проблемных участках. Завидев самолет, его тут же атаковали российские военные над нефтехимическим заводом. И это при том, что вылет был согласован и вылетел самолет по расписанию.

После обстрела никто не пострадал, в самолете находились пилот и инструктор. Однако началась утечка топлива, капитан экипажа принял решение экстренно сесть на аэродроме в Уфе. После осмотра самолета на нем было обнаружено несколько пулевых отверстий.

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Ранее сообщалось о том, что ветераны СВО из Перевалово одержали первую победу в суде с администрацией.

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