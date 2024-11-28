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Posted 28 ноября, 12:21

Published 28 ноября, 12:21

Modified 28 ноября, 12:21

Updated 28 ноября, 12:21

LIFE doc опубликовал документальный фильм о сотрудничестве РФ и Египта

LIFE doc опубликовал документальный фильм о сотрудничестве РФ и Египта

28 ноября 2024, 12:21
Фото: News Media Holding.
Редакция LIFE doc выпустила фильм из цикла «Новый мир», посвящённый дружбе РФ и Египта. В этом фильме рассказывается о связях двух стран в различных сферах, включая совместные проекты как культурного, так и политического характера, а также усилия по укреплению многополярного мира.

Египет, известный всему миру своими пирамидами и сфинксом, стал важным партнёром для России ещё в середине XX века. Современные отношения между Россией и Египтом охватывают различные области, включая туризм и образовательные программы. Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов подчеркнул, что Египет является ключевым партнёром для входа на другие африканские рынки.

По его словам, Россия рассматривает Египет как одно из направлений для развития торгового и экспортного бизнеса в будущем. В эту страну поставляются различные товары, включая продукцию химической промышленности, металлургию и машиностроение. Также РЭЦ пытается донести до широкой аудитории информацию, что продукты питания из России качественные и вкусные.

С другой стороны, Египет экспортирует в Россию фрукты, специи и ковры, изготовленные вручную. В фильме подчеркивается, что Российский экспортный центр уверен в том, что к 2030 году объем внешнеторговых сделок достигнет 1 миллиарда долларов.

Туристическая сфера также остается важным аспектом сотрудничества. В 2023 году более 1,5 миллиона россиян посетили Египет, что делает Россию одним из лидеров по количеству туристов.

Культурный обмен также способствует укреплению дружбы между двумя странами. В Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируют открыть памятник Петру I. В России, в свою очередь, университеты и общественные пространства украшают памятники египетским деятелям.

Фильм подчеркивает основные направления сотрудничества, начиная от совместного строительства промышленной зоны в Суэцком канале и заканчивая образовательными программами для египетских студентов в вузах РФ. Правительство России выделило квоты на обучение 318 египетских студентов в 2024/2025 учебном году.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул на встрече лидеров стран БРИКС важность укрепления отношений с Россией, а также поддержал расширение БРИКС, назвав это платформой для противодействия негативному влиянию международной обстановки.

Более подробно о сотрудничестве России и Египта можно узнать, посмотрев фильм «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир».

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