LIFE doc опубликовал документальный фильм о сотрудничестве РФ и Египта

По его словам, Россия рассматривает Египет как одно из направлений для развития торгового и экспортного бизнеса в будущем. В эту страну поставляются различные товары, включая продукцию химической промышленности, металлургию и машиностроение. Также РЭЦ пытается донести до широкой аудитории информацию, что продукты питания из России качественные и вкусные.