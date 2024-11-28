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Posted 28 ноября, 11:14

Published 28 ноября, 11:14

Modified 28 ноября, 11:36

Updated 28 ноября, 11:36

К Новому году тюменцам будет проще уехать из города на поезде

К Новому году тюменцам будет проще уехать из города на поезде. РЖД расширило маршруты

28 ноября 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney.

К Новому году тюменцам будет проще уехать из города на поезде

Аккурат перед Новым годом РЖД решило расширить количество маршрутов, ходящих по железным дорогам. При этом все они — дальнего следования, даты на них также выбраны.

Как сообщает РЖД, поезда будут следовать по нескольким маршрутам, на Свердловской железной дороге. В целом в конце декабря — начале января назначено более 40 дополнительных рейсов по наиболее популярным направлениям. Среди них Москва — Екатеринбург — Тюмень, они будут осуществляться три дня в декабре и почти все новогодние праздники. То же самое с маршрутом Москва-Тюмень-Екатеринбург. Один дополнительный рейс назначен из Тюмень — до Кургана. Он выйдет 29 декабря.

Также руководство РЖД предупреждает, что возможны переносы и задержки рейсов, поэтому всех тюменцев просят отслеживать информацию посредством электронного табло и на сайте компании.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени по техническим причинам стали чаще задерживаться поезда.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#РЖД#Поезд
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