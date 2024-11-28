К Новому году тюменцам будет проще уехать из города на поезде. РЖД расширило маршруты

Posted 28 ноября, 11:14
Published 28 ноября, 11:14
Modified 28 ноября, 11:36
Updated 28 ноября, 11:36
Как сообщает РЖД, поезда будут следовать по нескольким маршрутам, на Свердловской железной дороге. В целом в конце декабря — начале января назначено более 40 дополнительных рейсов по наиболее популярным направлениям. Среди них Москва — Екатеринбург — Тюмень, они будут осуществляться три дня в декабре и почти все новогодние праздники. То же самое с маршрутом Москва-Тюмень-Екатеринбург. Один дополнительный рейс назначен из Тюмень — до Кургана. Он выйдет 29 декабря.
Также руководство РЖД предупреждает, что возможны переносы и задержки рейсов, поэтому всех тюменцев просят отслеживать информацию посредством электронного табло и на сайте компании.