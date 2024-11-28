Исследование: стали известны регионы с самыми низкими ценами на новые авто

Список округов с наиболее высокими ценами на новые авто возглавляет Дальний Восток — в среднем 4,1 млн рублей. Впрочем, здесь наблюдается наименьшая динамика их роста: за последний год стоимость машин на первичном рынке ДФО выросла только на 7%. Вторую строчку занимает Центральный федеральный округ, где средневзвешенная цена новых авто превысила по итогам отчетного периода 3,3 млн рублей. Динамика роста на рынке этого региона также оказалась одной из самых низких в России (+11% год к году). На третьей позиции расположился Северо-Западный федеральный округ — около 3,2 млн рублей (+11% год к году).