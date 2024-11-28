Единогласное решение: Евгений Шаронов переизбран президентом ФВПР

Posted 28 ноября, 15:31
Published 28 ноября, 15:31
Modified 28 ноября, 15:31
Updated 28 ноября, 15:31
Также был утвержден состав президиума федерации.
По мнению двукратного призера Олимпийских игр, члена президиума ФВПР Дмитрия Апанасенко, важным моментом является то, что делегаты признали удовлетворительной двухлетнюю деятельность руководства Федерации российского водного поло, в результате чего действующего главу федерации Евгения Шаронова переизбрали на новый срок. Сам Апанасенко охарактеризовал работу Шаронова как отличную. Об этом сообщает «Росбалт».
Апанасенко также обозначил огромный объем, который был проделан в том числе и в плане организации международных матчей, что можно считать особенно ценным в современных условиях, и качественные форматы чемпионатов страны среди мужских и женских команд. Также впервые в истории отечественного водного поло участие в мужской Суперлиге приняли четырнадцать команд, в женской — одиннадцать. Первенство России проводится по четырем, а скорее всего, будет проводиться и по пяти возрастам. Причем в каждой возрастной категории, кроме U-21, выступает около тридцати команд. Значительно выросло в РФ и число занимающихся водным поло, так что сейчас этот вид спорта вступил в стадию активного развития.
Президент ФВПР Евгений Шаронов, в свою очередь, адресовал коллегам благодарность за доверие и поддержку, высказав уверенность, что после формирования единой федерации водных видов спорта появляются новые возможности для развития водного поло в России. Евгений Шаронов также заявил, что главной целью федерации должна стать реализация новых возможностей, а также создание необходимых условий для повышения уровня мастерства ватерполистов во всех возрастных группах и воспитание сильных конкурентоспособных поколений спортсменов сейчас и в будущем.