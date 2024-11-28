Единогласное решение: Евгений Шаронов переизбран президентом ФВПР

Апанасенко также обозначил огромный объем, который был проделан в том числе и в плане организации международных матчей, что можно считать особенно ценным в современных условиях, и качественные форматы чемпионатов страны среди мужских и женских команд. Также впервые в истории отечественного водного поло участие в мужской Суперлиге приняли четырнадцать команд, в женской — одиннадцать. Первенство России проводится по четырем, а скорее всего, будет проводиться и по пяти возрастам. Причем в каждой возрастной категории, кроме U-21, выступает около тридцати команд. Значительно выросло в РФ и число занимающихся водным поло, так что сейчас этот вид спорта вступил в стадию активного развития.