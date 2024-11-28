Дышать буквально нечем. Тюмень стала одним из самых загрязненных городов в Сибири

Posted 28 ноября, 10:44
Published 28 ноября, 10:44
Modified 28 ноября, 10:54
Updated 28 ноября, 10:54
Как рассказали эксперты, загрязнение воздуха происходит от вредных выбросов, а также выхлопных газов автомобилей, если же в городе сильные ветер, вредные испарения выносит в разные стороны, в зависимости от циклона. Если же штиль, то концентрация воздуха, наоборот, остается в регионе.
Сейчас самые загрязненные — это Челябинск, Нижний Тагил, Екатеринбург. Но совсем недавно к ним присоединились Тюмень и Курган, и в Тюмени ситуация гораздо хуже. В обоих городах как раз наблюдается застой грязного воздуха, связано это с морозной погодой и почти полным штилем.