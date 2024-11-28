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Posted 28 ноября, 10:44

Published 28 ноября, 10:44

Modified 28 ноября, 10:54

Updated 28 ноября, 10:54

Тюмень стала одним из самых загрязненных городов в Сибири

Дышать буквально нечем. Тюмень стала одним из самых загрязненных городов в Сибири

28 ноября 2024, 10:44
Фото: 1MI.

Тюмень стала одним из самых загрязненных городов в Сибири

Синоптики Сибири рассказали о самых загрязненных городах в регионе. Среди них — крупные промышленные, Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, но совсем недавно этот список пополнила Тюмень. И в ней ситуация гораздо хуже, чем у соседей.

Как рассказали эксперты, загрязнение воздуха происходит от вредных выбросов, а также выхлопных газов автомобилей, если же в городе сильные ветер, вредные испарения выносит в разные стороны, в зависимости от циклона. Если же штиль, то концентрация воздуха, наоборот, остается в регионе.

Сейчас самые загрязненные — это Челябинск, Нижний Тагил, Екатеринбург. Но совсем недавно к ним присоединились Тюмень и Курган, и в Тюмени ситуация гораздо хуже. В обоих городах как раз наблюдается застой грязного воздуха, связано это с морозной погодой и почти полным штилем.

В Тюменской области температура воздуха поднялась на 15 градусов выше нормы
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Тюмень накроет аномальное тепло в конце ноября-начале декабря.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Воздух#Пробы воздуха#Загрязнение
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