Дышать буквально нечем. Тюмень стала одним из самых загрязненных городов в Сибири

Сейчас самые загрязненные — это Челябинск, Нижний Тагил, Екатеринбург. Но совсем недавно к ним присоединились Тюмень и Курган, и в Тюмени ситуация гораздо хуже. В обоих городах как раз наблюдается застой грязного воздуха, связано это с морозной погодой и почти полным штилем.