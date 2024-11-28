Алабай на самовыгуле: в Тюмени грозная собака держит в страхе целый район

Однако хозяин собаки на вопросы о том, почему его большой пес свободно разгуливает по улицам серьезно отвечать не стал. Саркастично или нет, он отмечал, что пес «будет бегать, пока не пристрелят». А всем желающим обсудить вопрос предложил личную встречу.