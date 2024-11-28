Алабай на самовыгуле: в Тюмени грозная собака держит в страхе целый район

Posted 28 ноября, 01:00
Published 28 ноября, 01:00
Modified 28 ноября, 01:00
Updated 28 ноября, 01:00
Жителей частного сектора местный хозяин алабая предупредил о том, что его пес гуляет по району, заверив, что собака не агрессивная. Однако такое объявление не было принято радушно.
Одни стали переживать, что большой пес может наброситься на кого-то, а других возмутило пренебрежительное отношение к животному, которое может попасть к сотрудникам службы отлова.
«Вы этого ждете? Как вообще можно отпускать такую большую собаку тем более без намордника? Точно пристрелят или отлов вызовут», — говорит местный житель Рустам Минибаев.
Однако хозяин собаки на вопросы о том, почему его большой пес свободно разгуливает по улицам серьезно отвечать не стал. Саркастично или нет, он отмечал, что пес «будет бегать, пока не пристрелят». А всем желающим обсудить вопрос предложил личную встречу.
Жители частного сектора просят обратить внимание на хозяина животного и обязать его держать собаку в границах своего участка.
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