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Posted 28 ноября, 01:00

Published 28 ноября, 01:00

Modified 28 ноября, 01:00

Updated 28 ноября, 01:00

Тюменцев в страхе держит пес, свободно гуляющий по городу.

Алабай на самовыгуле: в Тюмени грозная собака держит в страхе целый район

28 ноября 2024, 01:00
Фото: 1MI. Тюменцев в страхе держит пес, свободно гуляющий по городу.

В Тюмени грозная собака держит в страхе целый район

В частном секторе района Суходолье обсуждают судьбу алабая, который периодически выходит на прогулку за территорию дома. Одни опасаются, что собака может навредить людям, другие же боятся за судьбу пса, который будто бы и не нужен хозяину.

Жителей частного сектора местный хозяин алабая предупредил о том, что его пес гуляет по району, заверив, что собака не агрессивная. Однако такое объявление не было принято радушно.

Алабай, гулябщий по улицам.Алабай, гулябщий по улицам.
Алабай, гулябщий по улицам.. Фото: Чат жителей суходольского частного сектора.

Одни стали переживать, что большой пес может наброситься на кого-то, а других возмутило пренебрежительное отношение к животному, которое может попасть к сотрудникам службы отлова.

«Вы этого ждете? Как вообще можно отпускать такую большую собаку тем более без намордника? Точно пристрелят или отлов вызовут», — говорит местный житель Рустам Минибаев.

Однако хозяин собаки на вопросы о том, почему его большой пес свободно разгуливает по улицам серьезно отвечать не стал. Саркастично или нет, он отмечал, что пес «будет бегать, пока не пристрелят». А всем желающим обсудить вопрос предложил личную встречу.

Жители частного сектора просят обратить внимание на хозяина животного и обязать его держать собаку в границах своего участка.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменца осудили за разговоры о зоофилии и сексе с детьми. Гражданин 1960 года рождения, проживающий в Абатском районе, был приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за общение на интимные темы с несовершеннолетними, включая обсуждение нестандартных сценариев.

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