Запаниковал? Пилот «Ютэйра» поджег свой же вертолет

Posted 27 ноября, 12:04
Published 27 ноября, 12:04
Modified 27 ноября, 13:43
Updated 27 ноября, 13:43
Как сообщает телеграм канал «ЧС Тюмень Z», следовать вертолет должен был по маршруту Тюмень и до Ямала, в Новый Уренгой. Однако перед вылетом была объявлена тревога — вертолет загорелся.
На место прибыли пожарные — и обнаружили, что пожар был не столь серьезный. Хуже того — спровоцированный. Начал его, пускай и ненамеренно, сам пилот, поскольку допустил ошибку в процессе обслуживания вертолета. Тревогу объявили ложной, но внештатную проверку все равно организовали.