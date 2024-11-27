Запаниковал? Пилот «Ютэйра» поджег свой же вертолет

На место прибыли пожарные — и обнаружили, что пожар был не столь серьезный. Хуже того — спровоцированный. Начал его, пускай и ненамеренно, сам пилот, поскольку допустил ошибку в процессе обслуживания вертолета. Тревогу объявили ложной, но внештатную проверку все равно организовали.