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Posted 27 ноября, 12:04

Published 27 ноября, 12:04

Modified 27 ноября, 13:43

Updated 27 ноября, 13:43

Пилот вертолета «Ютэйра» планировал взлетать и чуть не сжег вертолет

Запаниковал? Пилот «Ютэйра» поджег свой же вертолет

27 ноября 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney.

Пилот вертолета «Ютэйра» планировал взлетать и чуть не сжег вертолет

Сюжет
ЮТэйр
В необычную ситуацию попал пилот компании Ютэйр перед вылетом на вертолете по маршруту Тюмень — Новый Уренгой. Хотел взлететь — и поджег вертолет.

Как сообщает телеграм канал «ЧС Тюмень Z», следовать вертолет должен был по маршруту Тюмень и до Ямала, в Новый Уренгой. Однако перед вылетом была объявлена тревога — вертолет загорелся.

На место прибыли пожарные — и обнаружили, что пожар был не столь серьезный. Хуже того — спровоцированный. Начал его, пускай и ненамеренно, сам пилот, поскольку допустил ошибку в процессе обслуживания вертолета. Тревогу объявили ложной, но внештатную проверку все равно организовали.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#ЮТэйр#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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