nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 07:12

Published 27 ноября, 07:12

Modified 27 ноября, 07:14

Updated 27 ноября, 07:14

В здании круглой бани в Тюмени нашли труп

В здании круглой бани в Тюмени нашли труп

27 ноября 2024, 07:12
Фото: 1MI.
Тело мужчины обнаружили в здании будущего тюменского планетария в пятницу, 22 ноября. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В СУ СК по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.

«В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в здании круглой бани, что расположена на улице Ленина, 3, ведутся ремонтные работы. Там планируют открыть современный планетарий — его проектная документация разрабатывается и в ближайшее время будет направлена на госэкпертизу.

Известно, что реновацию единственного в Тюмени памятника конструктивизма выполнит компания «Планетарий 1» из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на работы будет потрачено не менее 600 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 22 ноября, в подвале многоэтажного дома в Тобольске был обнаружен труп мужчины. Погибшим казался 67-летний сантехник управляющей компании — он скончался в результате произошедшего несчастного случая.

Читайте также:
От переполненности до подростковых драк: что не так с тюменскими школамиВ Тюмени подсчитали стоимость новогоднего бутерброда с красной икрой. Вы удивитесьОбщегородской пляж на озере Круглое откроют к началу купального сезона-2025
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Круглая баня#Труп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика