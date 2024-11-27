В здании круглой бани в Тюмени нашли труп

Posted 27 ноября, 07:12
Published 27 ноября, 07:12
Modified 27 ноября, 07:14
Updated 27 ноября, 07:14
В СУ СК по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.
«В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — отметили в ведомстве.
В настоящее время в здании круглой бани, что расположена на улице Ленина, 3, ведутся ремонтные работы. Там планируют открыть современный планетарий — его проектная документация разрабатывается и в ближайшее время будет направлена на госэкпертизу.
Известно, что реновацию единственного в Тюмени памятника конструктивизма выполнит компания «Планетарий 1» из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на работы будет потрачено не менее 600 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 22 ноября, в подвале многоэтажного дома в Тобольске был обнаружен труп мужчины. Погибшим казался 67-летний сантехник управляющей компании — он скончался в результате произошедшего несчастного случая.