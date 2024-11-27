В Тюменскую область идут казахстанские морозы. Похолодает уже завтра

Posted 27 ноября, 13:49
Published 27 ноября, 13:49
Modified 27 ноября, 15:20
Updated 27 ноября, 15:20
По прогнозам синоптиков, 28 и 29 ноября температура в районах, граничащих с Казахстаном, может опуститься до -18 градусов. Это связано с движением антициклона, который приходит из Монголии.
В частности, в Ишимском районе температура может колебаться от -17 до -20 градусов. В Ялуторовске будет немного теплее — до -14 градусов. В Тюмени ожидается температура около -10 градусов. Жителям региона стоит подготовиться к морозным условиям и одеться тепло.
Потепление обещает прийти в первых числах декабря. 2 декабря в Ишиме температура поднимается до примерно -8 градусов, а в Тюмени — до -4 градусов. В последующие дни в Тюмени температура поднимется до нуля.
Ранее в Обь-Иртышском УГМС информировали о том, что в регионе не предсказываются значительные осадки, а ветер будет дуть с юго-западного направления с порывами до 9 метров в секунду.