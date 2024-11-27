В Тюменскую область идут казахстанские морозы. Похолодает уже завтра

В частности, в Ишимском районе температура может колебаться от -17 до -20 градусов. В Ялуторовске будет немного теплее — до -14 градусов. В Тюмени ожидается температура около -10 градусов. Жителям региона стоит подготовиться к морозным условиям и одеться тепло.