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Posted 27 ноября, 13:49

Published 27 ноября, 13:49

Modified 27 ноября, 15:20

Updated 27 ноября, 15:20

В Тюменскую область придут казахстанские морозы в конце ноября

В Тюменскую область идут казахстанские морозы. Похолодает уже завтра

27 ноября 2024, 13:49
Фото: 1MI.

В Тюменскую область придут казахстанские морозы в конце ноября

Согласно прогнозам погоды, в Тюменской области в конце ноября ожидается резкое похолодание.

По прогнозам синоптиков, 28 и 29 ноября температура в районах, граничащих с Казахстаном, может опуститься до -18 градусов. Это связано с движением антициклона, который приходит из Монголии.

В частности, в Ишимском районе температура может колебаться от -17 до -20 градусов. В Ялуторовске будет немного теплее — до -14 градусов. В Тюмени ожидается температура около -10 градусов. Жителям региона стоит подготовиться к морозным условиям и одеться тепло.

Потепление обещает прийти в первых числах декабря. 2 декабря в Ишиме температура поднимается до примерно -8 градусов, а в Тюмени — до -4 градусов. В последующие дни в Тюмени температура поднимется до нуля.

Ранее в Обь-Иртышском УГМС информировали о том, что в регионе не предсказываются значительные осадки, а ветер будет дуть с юго-западного направления с порывами до 9 метров в секунду.

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Ранее мы сообщали, что в Тюменской области в конце недели ударят 20-градусные морозы.

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