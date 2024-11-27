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Posted 27 ноября, 12:24

Published 27 ноября, 12:24

Modified 27 ноября, 13:43

Updated 27 ноября, 13:43

В Тюмени вынесли приговор матери-извергу, а на следующий год городу не хватает денег

В Тюмени вынесли приговор матери-извергу, а на следующий год городу не хватает денег

27 ноября 2024, 12:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В Тюмени вынесли приговор скандальной стримерше и горе-матери за издевательства и истязания над ребенком, а в новый год город войдет с нехваткой бюджета в три миллиарда.

За издевательства и боль

В Тюмени вынесли приговор Алисе Гулиевой, она же стримерша Жади. Свои эфиры она вела в треш-формате, выполняя разные задания от зрителей за деньги. Не гнушалась употреблять спиртное, курить и измываться над детьми.

На одном из видео женщина выгоняла сына из дома, угрожала ему убийством и говорила о его «поганой крови», называя «тварью». В выражениях она не стеснялась и орошала ребенка обилием обсценной лексики. Под «горячую руку» ребенок попал потому, что не захотел искать скотч для матери.

Тянулся процесс долго, но приговор вынесли. Теперь стримерше предстоит провести 5 лет в тюрьме.

Истязание детей ради шоу. Скандальной тюменской стримерше Жади вынесли приговор
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В Новый год — с пустыми руками!

Тюмень утвердила план бюджета на следующий год. Доходы будут внушительные — 46 миллиардов, а расходы — еще круче, 49. Недостача в 3 миллиарда. Но так или иначе, деньги пойдут на разное — благоустройство, программы расселения, ремонт дорог, культуру, образование и так далее.

Денег не будет. Бюджету Тюмени в следующем году будет не хватать трех миллиардов
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Новый перевал перевален

У ветеранов СВО, борющихся с чиновниками за свою недвижимость в Перевалово появилась нежданная помощь. Прокуратура решила составить всестороннее мнение по ситуации. Поэтому будет проведена проверка жилой застройки на предмет противопожарных и прочих норм. И уже в зависимости от результатов этой экспертизы, правоохранители сделают окончательные выводы о правомерности действий чиновников. Речь идет о закрытии поселка и выселения оттуда всех солдат и офицеров.

У ветеранов СВО из Перевалово в борьбе с чиновниками появилась неожиданная подмога
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Прокатил с ветерком

В Тюмени произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, водитель автобуса №30, отъезжая от остановочного комплекса, протащил по дороге мужчину. На крики обратили внимание другие стоящие на остановке, а вот водитель автобуса просто посигналил и уехал. После этого мужчина решил уйти домой, от госпитализации и вызова скорой пострадавший отказался.

Проехал несколько метров: в Тюмени водитель автобуса тащил по дороге человека
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Льда не будет!

Власти Тюмени вновь перенесли открытие катка на улице Народной. Пустят туда людей только в следующем месяце. Сейчас идет сборка трибун, расстановка мебели и подготовка к заливке льда. На все манипуляции потребуется около недели. Открытие катка планируют в декабре — сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Крытый каток на улице Народной в Тюмени откроется в декабре
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