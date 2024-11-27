В Тюмени вынесли приговор матери-извергу, а на следующий год городу не хватает денег

У ветеранов СВО, борющихся с чиновниками за свою недвижимость в Перевалово появилась нежданная помощь. Прокуратура решила составить всестороннее мнение по ситуации. Поэтому будет проведена проверка жилой застройки на предмет противопожарных и прочих норм. И уже в зависимости от результатов этой экспертизы, правоохранители сделают окончательные выводы о правомерности действий чиновников. Речь идет о закрытии поселка и выселения оттуда всех солдат и офицеров.