В Тюмени вынесли приговор матери-извергу, а на следующий год городу не хватает денег

Posted 27 ноября, 12:24
Published 27 ноября, 12:24
Modified 27 ноября, 13:43
Updated 27 ноября, 13:43
В Тюмени вынесли приговор Алисе Гулиевой, она же стримерша Жади. Свои эфиры она вела в треш-формате, выполняя разные задания от зрителей за деньги. Не гнушалась употреблять спиртное, курить и измываться над детьми.
На одном из видео женщина выгоняла сына из дома, угрожала ему убийством и говорила о его «поганой крови», называя «тварью». В выражениях она не стеснялась и орошала ребенка обилием обсценной лексики. Под «горячую руку» ребенок попал потому, что не захотел искать скотч для матери.
Тянулся процесс долго, но приговор вынесли. Теперь стримерше предстоит провести 5 лет в тюрьме.
Тюмень утвердила план бюджета на следующий год. Доходы будут внушительные — 46 миллиардов, а расходы — еще круче, 49. Недостача в 3 миллиарда. Но так или иначе, деньги пойдут на разное — благоустройство, программы расселения, ремонт дорог, культуру, образование и так далее.
У ветеранов СВО, борющихся с чиновниками за свою недвижимость в Перевалово появилась нежданная помощь. Прокуратура решила составить всестороннее мнение по ситуации. Поэтому будет проведена проверка жилой застройки на предмет противопожарных и прочих норм. И уже в зависимости от результатов этой экспертизы, правоохранители сделают окончательные выводы о правомерности действий чиновников. Речь идет о закрытии поселка и выселения оттуда всех солдат и офицеров.
В Тюмени произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, водитель автобуса №30, отъезжая от остановочного комплекса, протащил по дороге мужчину. На крики обратили внимание другие стоящие на остановке, а вот водитель автобуса просто посигналил и уехал. После этого мужчина решил уйти домой, от госпитализации и вызова скорой пострадавший отказался.
Власти Тюмени вновь перенесли открытие катка на улице Народной. Пустят туда людей только в следующем месяце. Сейчас идет сборка трибун, расстановка мебели и подготовка к заливке льда. На все манипуляции потребуется около недели. Открытие катка планируют в декабре — сообщает главное управление строительства Тюменской области.