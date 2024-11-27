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Posted 27 ноября, 10:54

Published 27 ноября, 10:54

Modified 27 ноября, 10:57

Updated 27 ноября, 10:57

Тюменские курьеры могут получать до 240 тысяч рублей в месяц

Тюменские курьеры могут получать до 240 тысяч рублей в месяц

27 ноября 2024, 10:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
В нашем городе работодатели ищут курьеров, которые могут получать до 240 тысяч рублей. Объявления о поисках сотрудников в службы доставки опубликованы на сайте по поиску работы.

Водителю-курьеру на машине, без опыта работы предлагают от 185 до 240 тысяч рублей на руки. Уточняется, что возможно временное оформление и подработка сменами по 4-6 часов (выходные или вечера). Речь идет о вакансии службы доставки продуктов «Самокат».

Курьеры нужны и другим магазинам, например, «Пятерочка», «Жизньмарт». Доставщики могут получать от 50 тысяч рублей и больше.

Как стало известно, самые выгодные предложения у курьеров в «СберМаркет», «Самокат» и магазин «Магнит».

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