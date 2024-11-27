Тюменские курьеры могут получать до 240 тысяч рублей в месяц

Posted 27 ноября, 10:54
Published 27 ноября, 10:54
Modified 27 ноября, 10:57
Updated 27 ноября, 10:57
Водителю-курьеру на машине, без опыта работы предлагают от 185 до 240 тысяч рублей на руки. Уточняется, что возможно временное оформление и подработка сменами по 4-6 часов (выходные или вечера). Речь идет о вакансии службы доставки продуктов «Самокат».
Курьеры нужны и другим магазинам, например, «Пятерочка», «Жизньмарт». Доставщики могут получать от 50 тысяч рублей и больше.
Как стало известно, самые выгодные предложения у курьеров в «СберМаркет», «Самокат» и магазин «Магнит».