Тюменские курьеры могут получать до 240 тысяч рублей в месяц

Водителю-курьеру на машине, без опыта работы предлагают от 185 до 240 тысяч рублей на руки. Уточняется, что возможно временное оформление и подработка сменами по 4-6 часов (выходные или вечера). Речь идет о вакансии службы доставки продуктов «Самокат».