Тюменка перевела мошенникам почти 4 млн рублей

Posted 27 ноября, 03:38
Published 27 ноября, 03:38
Modified 27 ноября, 03:40
Updated 27 ноября, 03:40
Ежедневно жители региона попадаются на удочку телефонных и интернет-мошенников. За прошлую неделю 98 тюменцев перевели злоумышленникам более 30 млн рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Одна тюменка добровольно перевела почти 4 млн своих сбережений. Ей написали в telegram под предлогом проверки персональных данных. Далее в процессе переписки женщину убедили отправить наличные средства через банкомат на банковские счета, которые, как оказалось позже, принадлежат мошенникам. Об обмане она не подозревала.
Следственные органы возбудили уголовное дело, а прокуратура ведет проверку за результатами расследования.
Ранее нам стало известно, что за текущий год тюменцы потеряли миллиард и 200 миллионов рублей, и эта цифра продолжает расти, несмотря на многие меры по борьбе с аферистами.