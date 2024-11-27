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Posted 27 ноября, 03:38

Published 27 ноября, 03:38

Modified 27 ноября, 03:40

Updated 27 ноября, 03:40

Тюменка перевела мошенникам почти 4 млн рублей

Тюменка перевела мошенникам почти 4 млн рублей

27 ноября 2024, 03:38
Фото: 1MI.
За прошлую неделю 98 жителей Тюменской области пострадали от действий мошенников. Наибольшая сумма похищенных средств составила 3,9 млн рублей.

Ежедневно жители региона попадаются на удочку телефонных и интернет-мошенников. За прошлую неделю 98 тюменцев перевели злоумышленникам более 30 млн рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Одна тюменка добровольно перевела почти 4 млн своих сбережений. Ей написали в telegram под предлогом проверки персональных данных. Далее в процессе переписки женщину убедили отправить наличные средства через банкомат на банковские счета, которые, как оказалось позже, принадлежат мошенникам. Об обмане она не подозревала.

Следственные органы возбудили уголовное дело, а прокуратура ведет проверку за результатами расследования.

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Ранее нам стало известно, что за текущий год тюменцы потеряли миллиард и 200 миллионов рублей, и эта цифра продолжает расти, несмотря на многие меры по борьбе с аферистами.

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#Татьяна Курганова#Общество#Прокуратура#Мошенники#Обман
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