Тюменка перевела мошенникам почти 4 млн рублей

Одна тюменка добровольно перевела почти 4 млн своих сбережений. Ей написали в telegram под предлогом проверки персональных данных. Далее в процессе переписки женщину убедили отправить наличные средства через банкомат на банковские счета, которые, как оказалось позже, принадлежат мошенникам. Об обмане она не подозревала.