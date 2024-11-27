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Posted 27 ноября, 04:23

Published 27 ноября, 04:23

Modified 27 ноября, 04:25

Updated 27 ноября, 04:25

Ozon открывает первую очередь логистического центра в Тюменской области

Срок доставки сократится до 1 дня: под Тюменью открывают склад Ozon

27 ноября 2024, 04:23
Фото: Пресс-служба Ozon.

Ozon открывает первую очередь логистического центра в Тюменской области

Первые заказы из логистического центра Ozon, расположенного в тюменском селе Успенка, будут направлены покупателям 2 декабря.

По информации пресс-службы компании, благодаря запуску в работу первой очереди гигантского склада, в регионе будет создано не менее 1 тысячи новых рабочих мест. Логистический комплекс будет вести полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок.

«В этом году Ozon запустит операции в первых двух блоках центра общей площадью 40 тысяч квадратных метров. В 2025 году маркетплейс введет в работу третий и четвертый блоки комплекса, в том числе фулфилмент-центр для размещения и обработки крупногабаритных товаров площадью», — пояснили представители маркетплейса.

Центр сможет ежедневно обрабатывать около 760 тысяч стандартных заказов и до шести тысяч крупногабаритных.

Напомним, строительство распределительного центра Ozon началось в селе Успенка под Тюменью в 2023 году. Работы проводит краснодарская компания «Евродом Групп». Общая стоимость строительства оценивается в сумму около 6 миллиардов рублей. Из них 3,2 миллиарда рублей — инвестиции.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 9-м километре Велижанского тракт построят огромных холодильный склад. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров, сумма инвестиций, вложенных в проект, порядка 1,7 миллиарда рублей.

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