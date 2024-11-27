«Росводоканал Тюмень» начнет работать в Исетском районе

Posted 27 ноября, 12:48
Published 27 ноября, 12:48
Modified 27 ноября, 12:57
Updated 27 ноября, 12:57
С 2025 по 2030 годы в развитие систем водоснабжения и водоотведения территории будет инвестировано 3,7 млрд рублей. На эти средства концессионер построит и реконструирует 19 водоочистных станций, канализационные очистные сооружения в селе Исетское и поселке Кировский, а также проложит 100 километров инженерных коммуникаций.
Концессионных соглашений в ЖКХ у нас с каждым годом становится больше. И это правильно, ведь концессия — эффективный механизм для привлечения в отрасль опытных инвесторов, которые обладают нужными компетенциями и умеют модернизировать коммунальные сети, — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
Это концессионное соглашение стало для тюменского водоканала четвертым.
Мы имеем успешный опыт работы в городе Тюмени и Тюменском районе. Такая форма государственно-частного партнерства доказала свою эффективность. Нам удалось добиться снижения потерь, уменьшения аварийности и числа отключения водоснабжения, — сказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Согласно договору, перед предприятием стоят амбициозные задачи. За пять лет предстоит обеспечить централизованным водоснабжением свыше 26 тысяч жителей района, тем самым увеличив обеспеченность качественной водой с 22% до 80%. Современные и высокоэффективные канализационные очистные сооружения и доступные сливные станции решат многолетние экологические вопросы территории.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.