nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 09:05

Published 27 ноября, 09:05

Modified 27 ноября, 09:07

Updated 27 ноября, 09:07

«Родину защищать»: тюменские кадеты организовали собственное экологическое движение

«Родину защищать»: тюменские кадеты организовали собственное экологическое движение

27 ноября 2024, 09:05
Фото: ТЭО.
Команда просветительского проекта «Экодом» провела самую масштабную экологическую лекцию с момента своего запуска в Тюмени. По приглашению экоактивистов Тюменского президентского кадетского училища специалисты центров «Кристалл» и «Гудвин» выступили для 700 воспитанников учреждения.

Встреча состоялась по инициативе родителей и педагогов, организовавших в ТПКУ экологическое кадетское движение. Идея родилась после того, как учитель химии повела группу ребят, увлекающихся этим предметом, на мастер-класс в экодом. Специалисты центра рассказали обучающимся о материалах, о том, на что нужно обращать внимание, о переработке вторичных ресурсов и правильном обращении с отходами.

После первого посещения экодома, когда ребята пошли на летние каникулы, они стали обращать внимание на мусор, который можно увидеть валяющимся возле дороги, заборов, в реках, туристических местах. Многие из этих материалов когда-то имели шанс стать полезным вторичным сырьем, — поделилась мнением Виктория Ступницкая, мама кадета Арсения.
Фото: ТЭО

Мастер-класс произвел на детей положительное впечатление. Они рассказали об увиденном друзьям, заразили энтузиазмом и родителей, а также создали в стенах училища активное экологическое движение.

Одним из ярких моментов, которые сподвигли нас пригласить ТЭО, погрузиться в тему экологии и начать более активно действовать, стала поездка этим летом в Дагестан. Сын обратил внимание, что у всех гидроэлектростанций большое количество мусора. Это очень бросилось в глаза! И тогда мы задумались, что можно защищать Родину не только с помощью каких-либо активных действий, но и дома, благодаря своим поступкам. Поэтому мы начали защиту Отечества с защиты окружающей среды, — рассказала тюменка.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Образование#ООО "ТЭО"#Экология#Проекты#Мастер-класс#Дагестан#ТЭО#Экодом#Родина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика