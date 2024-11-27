«Родину защищать»: тюменские кадеты организовали собственное экологическое движение

Posted 27 ноября, 09:05
Published 27 ноября, 09:05
Modified 27 ноября, 09:07
Updated 27 ноября, 09:07
Встреча состоялась по инициативе родителей и педагогов, организовавших в ТПКУ экологическое кадетское движение. Идея родилась после того, как учитель химии повела группу ребят, увлекающихся этим предметом, на мастер-класс в экодом. Специалисты центра рассказали обучающимся о материалах, о том, на что нужно обращать внимание, о переработке вторичных ресурсов и правильном обращении с отходами.
После первого посещения экодома, когда ребята пошли на летние каникулы, они стали обращать внимание на мусор, который можно увидеть валяющимся возле дороги, заборов, в реках, туристических местах. Многие из этих материалов когда-то имели шанс стать полезным вторичным сырьем, — поделилась мнением Виктория Ступницкая, мама кадета Арсения.
Мастер-класс произвел на детей положительное впечатление. Они рассказали об увиденном друзьям, заразили энтузиазмом и родителей, а также создали в стенах училища активное экологическое движение.
Одним из ярких моментов, которые сподвигли нас пригласить ТЭО, погрузиться в тему экологии и начать более активно действовать, стала поездка этим летом в Дагестан. Сын обратил внимание, что у всех гидроэлектростанций большое количество мусора. Это очень бросилось в глаза! И тогда мы задумались, что можно защищать Родину не только с помощью каких-либо активных действий, но и дома, благодаря своим поступкам. Поэтому мы начали защиту Отечества с защиты окружающей среды, — рассказала тюменка.