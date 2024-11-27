«Родину защищать»: тюменские кадеты организовали собственное экологическое движение

Встреча состоялась по инициативе родителей и педагогов, организовавших в ТПКУ экологическое кадетское движение. Идея родилась после того, как учитель химии повела группу ребят, увлекающихся этим предметом, на мастер-класс в экодом. Специалисты центра рассказали обучающимся о материалах, о том, на что нужно обращать внимание, о переработке вторичных ресурсов и правильном обращении с отходами.