Психрастройства и гранаты: что вскрылось при изучении 24 томов «Тюменского дела»

Сейчас в окружном военном суде в Екатеринбурге рассматривается дело по существу. Однако в заседаниях участвуют только четверо из шести фигурантов. Это связано с тем, что Кирилл Брик стал первым, кто признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. В результате ему вынесли приговор — 8 лет лишения свободы. Это считается сравнительно мягким наказанием, так как обвинение было предъявлено по пяти статьям, и по их совокупности ему мог грозить срок до 20 лет. Дело в отношении Романа Паклина выделено в отдельное производство.