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Posted 27 ноября, 07:11

Published 27 ноября, 07:11

Modified 27 ноября, 07:13

Updated 27 ноября, 07:13

В Центральном военном суде Екатеринбурга изучили 24 тома «Тюменского дела».

Психрастройства и гранаты: что вскрылось при изучении 24 томов «Тюменского дела»

27 ноября 2024, 07:11
Фото: 1MI. В Центральном военном суде Екатеринбурга изучили 24 тома «Тюменского дела».

В Центральном военном суде Екатеринбурга изучили 24 тома «Тюменского дела»

В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга изучили 24 тома материалов, собранных на шести фигурантов. Оказалось, что у многих участников имеются расстройства личности. Также стало известно откуда у молодых парней из УрФО оказались ручные гранаты.

Характеристики фигурантов

В начале 2022 года в Тюмени было возбуждено уголовное дело в отношении группы молодых людей. В их число входили Кирилл Брик и Дениз Айдын из Тюмени, Данил Чертыков и Юрий Незнамов из Екатеринбурга, а также Роман Паклин и Никита Олейник из Сургута. По версии следствия, эти молодые люди были связаны с террористической организацией. Их задержали в разных городах, но в итоге все они оказались в одной группе.

Сейчас в окружном военном суде в Екатеринбурге рассматривается дело по существу. Однако в заседаниях участвуют только четверо из шести фигурантов. Это связано с тем, что Кирилл Брик стал первым, кто признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. В результате ему вынесли приговор — 8 лет лишения свободы. Это считается сравнительно мягким наказанием, так как обвинение было предъявлено по пяти статьям, и по их совокупности ему мог грозить срок до 20 лет. Дело в отношении Романа Паклина выделено в отдельное производство.

В материалах дела уже есть признательные показания фигурантов, однако регулярно Олейник, Паклин, Айдын, Незнамов и Чертыков заявляют о том, что они были даны под пытками.

На последних заседаниях в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга изучили последние 4 тома дела, о чем «Нашему городу» сообщил собственный источник. В суде озвучили материалы, характеризующие Никиту Олейника, которого следствие считает организатором террористического сообщества. Было отмечено, что парень не состоит на учёте, не имеет судимостей, характеризуется положительно, не имеет серьёзных психических заболеваний.

«Однако у него есть диагноз „смешанное расстройство личности“, который, по мнению обвинения, стал основой его „увлечения идеологией анархизма“ », — сообщает инсайдер.

В характеристике Никиты из СИЗО, как и в аналогичных материалах на Айдына, Чертыкова и Незнамова, было указано, что он состоял на профучёте как лицо, распространяющее, исповедующее и пропагандирующее экстремистскую литературу. Также у всех фигурантов были дисциплинарные взыскания в виде устных выговоров за нарушение установленного режима. Хотя близкие к фигурантам люди говорят о том, что ни один из них не был в карцере.

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В одном из томов находился и вывод экспертов по психиатрическому состоянию Дениза Айдына, у него выявили эмоциональную нестабильность и смешанное расстройство личности.

«Там написали, что у него формируются узконаправленные интересы (радикальные политические течения, неформальные общественные группы). Самостоятельность, достижение целей, импульсивность, экстравертивность, изобретательность, уверенность в себе. Признаков повышенной внушаемости не обнаружено. Склонности к повышенной жестокости не выявлено», — рассказывает инсайдер.

Также было озвучено, что все оружие, которое нашли у тюменца при обыске было зарегистрировано.

Выводы по психиатрическому заключению Данила Чертыкова показали смешанное расстройство личности. В его характеристике указано, что Чертыков — приверженец радикальных политических течений, умеет адаптироваться к ситуации, стремится быть в центре внимания, не подвержен внушаемости, является зрелой личностью, склонности к вспыльчивости и жестокости не выявлено.

Выводы по психиатрическому заключению Юрия Незнамова показали, что для этого фигуранта характерны: избегание конфликтов, эмоциональная устойчивость, спокойствие, терпимость к окружающим, ответственность. Он не подвержен повышенной внушаемости, жестокости и вспыльчивости.

Добавим, что в материалах уголовного дела есть информация о покупке Данилом Чертыковым сильнодействующих обезболивающих препаратов, а именно ампул трамадола. Однако этот факт не подтверждён и основан только на показаниях Данила, которые, по заявлению фигуранта, были даны под пытками.

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Ручные гранаты и гильзы в квартире

В суды был зачитан акт осмотра ручных гранат, которые обнаружили в ходе обысков. В акте указывается, что они являются страйкбольными и предназначены для спортивных игр.

Также зачитали и протокол осмотра конверта, обнаруженного в доме Романа Паклина. В конверте находились гильзы, которые были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Однако позже по неизвестным пока причинам содержимое конверта было частично исключено из числа вещественных доказательств.

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Еще полгода в СИЗО

Также в ходе заседаний фигурантам продлили срок заключения под стражей, хотя адвокаты настаивали на том, чтобы их подзащитных отпустили под домашний арест. Адвокат Андрей Плотников, представляющий интересы Никиты Олейника, обратил внимание на заявления о применении пыток к обвиняемым и отсутствие доказательств их вины. Он также указывает на нарушения в ходе расследования. Адвокат подчёркивает, что на данном этапе обвиняемые и их защита не могут повлиять на ход судебного процесса и представление стороной обвинения так называемых «доказательств». В связи с этим он просит суд изменить меру пресечения на более мягкую.

Анастасия Волк, защитница Дениза, отмечает, что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Дениз может скрыться от суда.

А прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения до 14 апреля 2025 года. Предложение прокурора поддержал суд. В деле объявили перерыв до 13 января 2025 года.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Исетском суде вынесли приговор по делу скандальной тюменской стримеры «Жади», которую обвиняли в истязании своих сыновей.

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