Предпринимательское сообщество должно поделиться с обществом

Posted 27 ноября, 15:07
Published 27 ноября, 15:07
Modified 27 ноября, 15:07
Updated 27 ноября, 15:07
Благотворительность и меценатство — старые традиции российского предпринимательства, имеющие особую значимость для социально ответственного поведения бизнеса. Об этом заявил президент РСПП Александр Шохин.
«Бизнес должен поддерживать население в регионах присутствия. Не ограничиваясь, например, только спортом. Это должен быть и спорт, и культура, и поддержка ветеранских движений», — сказал Андрей Северилов, президент логистического «А7 Холдинга».
В качестве примера он привел человека, посвятившего всю жизнь работе на одном предприятии, сообщают newizv.ru. По мнению Северилова, такой сотрудник должен рассчитывать не только на государственные и пенсионные выплаты, но и на поддержку компании, где он долгие годы трудился. Для этого нужно установить определенные стандарты для такой деятельности в компаниях. Это касается как крупных корпораций, так и мелких и средних предприятий. Каждому необходимо вносить свой вклад в этом направлении.
Необязательно финансировать крупные музеи федерального уровня. Можно оказывать поддержку маленьким музеям, выставочным залам, шахматным секциям, пояснил Северилов.
В ходе дискуссии были упомянуты исторические примеры меценатов: Иван Морозов, Савва Мамонтов и Сергей Дягилев, которые осознавали важность корпоративной культуры в общественном развитии. Участники встречи обратили внимание, что современные предприятия должны брать с них пример и помогать как крупным музеям, так и небольшим культурным проектам на местном уровне.
Руководитель Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула важность сотрудничества музеев с предпринимательским сообществом и меценатами для популяризации культурного наследия. Наряду с субсидиями, предоставляемыми государством, музеям необходима поддержка предпринимателей для успешного выполнения их миссии по сохранению и распространению культурного наследия.