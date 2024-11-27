nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 15:07

Published 27 ноября, 15:07

Modified 27 ноября, 15:07

Updated 27 ноября, 15:07

Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.

Предпринимательское сообщество должно поделиться с обществом

27 ноября 2024, 15:07
Фото: Дмитрий Новиков.. Пресс-служба РСПП.. Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.
В Российской Федерации идет возрождение традиций меценатства. Дискуссия, посвященная важности благотворительной деятельности для предпринимателей, прошла в рамках сессии «Вклад меценатов в развитие общества», которая вошла в программу форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге.

Благотворительность и меценатство — старые традиции российского предпринимательства, имеющие особую значимость для социально ответственного поведения бизнеса. Об этом заявил президент РСПП Александр Шохин.

«Бизнес должен поддерживать население в регионах присутствия. Не ограничиваясь, например, только спортом. Это должен быть и спорт, и культура, и поддержка ветеранских движений», — сказал Андрей Северилов, президент логистического «А7 Холдинга».

В качестве примера он привел человека, посвятившего всю жизнь работе на одном предприятии, сообщают newizv.ru. По мнению Северилова, такой сотрудник должен рассчитывать не только на государственные и пенсионные выплаты, но и на поддержку компании, где он долгие годы трудился. Для этого нужно установить определенные стандарты для такой деятельности в компаниях. Это касается как крупных корпораций, так и мелких и средних предприятий. Каждому необходимо вносить свой вклад в этом направлении.

Необязательно финансировать крупные музеи федерального уровня. Можно оказывать поддержку маленьким музеям, выставочным залам, шахматным секциям, пояснил Северилов.

В ходе дискуссии были упомянуты исторические примеры меценатов: Иван Морозов, Савва Мамонтов и Сергей Дягилев, которые осознавали важность корпоративной культуры в общественном развитии. Участники встречи обратили внимание, что современные предприятия должны брать с них пример и помогать как крупным музеям, так и небольшим культурным проектам на местном уровне.

Руководитель Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула важность сотрудничества музеев с предпринимательским сообществом и меценатами для популяризации культурного наследия. Наряду с субсидиями, предоставляемыми государством, музеям необходима поддержка предпринимателей для успешного выполнения их миссии по сохранению и распространению культурного наследия.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика