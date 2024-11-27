Предпринимательское сообщество должно поделиться с обществом

В качестве примера он привел человека, посвятившего всю жизнь работе на одном предприятии, сообщают newizv.ru. По мнению Северилова, такой сотрудник должен рассчитывать не только на государственные и пенсионные выплаты, но и на поддержку компании, где он долгие годы трудился. Для этого нужно установить определенные стандарты для такой деятельности в компаниях. Это касается как крупных корпораций, так и мелких и средних предприятий. Каждому необходимо вносить свой вклад в этом направлении.