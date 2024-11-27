«Он мой главный герой»: волонтер из Ростова продолжила дело после гибели мужа

Супруга, сослуживцы, друзья и близкие вспоминают Александра как человека, каждый день жизни которого был наполнен любовью к своей семье, к Родине и людям, ради которых он сражался. Его смелость, решимость и готовность пожертвовать собой ради защиты страны всегда восхищали Анастасию: «Он ушел на фронт с гордостью и уверенностью в правоте своего дела, и я знала, что он делает это не только ради нас, но и ради всех, кто верит в мир и справедливость. Саша был для меня не просто супругом, он был моим главным героем. Это рана, которая никогда не заживет. Но я знаю, что он не хотел бы, чтобы я сдалась. В память о любимом я продолжаю то, что было ему так важно — помогать нашим бойцам, поддерживать тех, кто сейчас находится на передовой. Он всегда верил, что даже в самые темные времена маленькие добрые дела могут принести свет. И я буду делать все, что в моих силах, чтобы этот свет никогда не угасал, чтобы его мужество и любовь к жизни продолжали вдохновлять других. Поэтому теперь наше объединение носит его имя — „Vолонтерский спецнаZ имени Александра Ткаченко“.