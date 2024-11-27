Легендарный Рафаэль Надаль завершает теннисную карьеру после 22 титулов

Последние выступления Надаля показали, что даже величайшие чемпионы не могут вечно противостоять времени. В 2024 году он провел 20 матчей в одиночном разряде, одержав 12 побед, что для игрока его уровня было явно недостаточно. Особенно болезненным стало поражение на Олимпийских играх, где он не смог реализовать свою мечту о третьем олимпийском золоте.