Крытый каток на улице Народной в Тюмени откроется в декабре

Posted 27 ноября, 11:24
Published 27 ноября, 11:24
Modified 27 ноября, 11:26
Updated 27 ноября, 11:26
Ранее появлялась информация о том, что крытый каток будет открыт летом. После срок перенесли на ноябрь.
Согласно сведениям Главного управления строительства Тюменской области, каток на улице Народной уже готов. Подрядчик завершил строительные работы.
— Сейчас идет сборка трибун, расстановка мебели и подготовка к заливке льда. На все манипуляции потребуется около недели. Открытие катка планируют в декабре, — проинформировали в ГУС ТО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году в районе озера Круглое появится общественный пляж. По планам, его обустроят к маю 2025 года.