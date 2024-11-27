nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 11:24

Published 27 ноября, 11:24

Modified 27 ноября, 11:26

Updated 27 ноября, 11:26

Крытый каток на улице Народной в Тюмени откроется в декабре

Крытый каток на улице Народной в Тюмени откроется в декабре

27 ноября 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney.
По информации Главного управления строительства Тюменской области, крытый каток на улице Народной откроют в следующем месяце.

Ранее появлялась информация о том, что крытый каток будет открыт летом. После срок перенесли на ноябрь.

Согласно сведениям Главного управления строительства Тюменской области, каток на улице Народной уже готов. Подрядчик завершил строительные работы.

— Сейчас идет сборка трибун, расстановка мебели и подготовка к заливке льда. На все манипуляции потребуется около недели. Открытие катка планируют в декабре, — проинформировали в ГУС ТО.
На тюменском карьере Северный могут построить зимний каток
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году в районе озера Круглое появится общественный пляж. По планам, его обустроят к маю 2025 года.

Читайте также:
В Тюмени наглый мигрант домогается маленькой дочери бойца СВО, и угрожает ей. ВИДЕОНародные приметы в День памяти святого Филиппа: что обязательно надо делать 27 ноябряТюменцы активно договариваются о проведении новогодних праздников
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика