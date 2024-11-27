Как пользоваться валидаторами в автобусах Тюмени? Ответы на самые задаваемые вопросы

Posted 27 ноября, 14:46
Published 27 ноября, 14:46
Modified 27 ноября, 14:48
Updated 27 ноября, 14:48
Хотя внешне такие «кассы» самообслуживания могут отличаться, их функции остаются одинаковыми. В администрации Тюмени объяснили, как правильно использовать валидаторы в общественном транспорте города.
Что требуется предъявлять кондуктору или контролеру после оплаты проезда с помощью устройства?
Для оплаты необходимо поднести транспортную, банковскую карту или смартфон, с помощью которого была осуществлена оплата, к терминалу кондуктора или контролера.
При этом повторная оплата производится не будет. На экране терминала отобразится информация о последней оплате проезда. Терминал контроля не обрабатывает никаких конфиденциальных данных карты или смартфона, что делает такое взаимодействие безопасным.
Какой максимально возможный срок для фактического списания средств?
Срок списания средств с банковской карты зависит от времени, необходимого банку для обработки операции. Если на карте недостаточно средств в момент транзакции, банк может занести её в «стоп-лист», что ограничит возможность использования этой карты для оплаты проезда до тех пор, пока задолженность не будет погашена.
Сколько подряд билетов можно приобрести транспортной картой/банковской картой?
С помощью транспортной или банковской карты можно оплатить проезд сразу за несколько человек. Кондуктор или контролёр увидит количество оформленных билетов по карте, которое будет соответствовать числу пассажиров.
Если валидатор не работает, можно ли не оплачивать проезд?
За безбилетный проезд, согласно Кодексу об административной ответственности Тюменской области, предусмотрен штраф. Также следует отметить, что оплату можно произвести как картой, так и наличными у кондуктора.
Что делать, если оплатил проезд через валидатор с использованием телефона, а телефон разрядился?
Пассажир обязан подтвердить оплату за проезд и несет ответственность за исправность своих платежных средств.
Выдает ли валидатор чек?
Терминал не выдает бумажные билеты. Копию электронного билета можно получить следующим образом:
Как сообщает АО «ТТС», если вам нужен билет, вы можете оплатить проезд через терминал, расположенный у кондуктора.
Ранее мы писали о тобольском перевозчике, который придумал куда деть кондукторов после введения валидаторов.