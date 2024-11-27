Как пользоваться валидаторами в автобусах Тюмени? Ответы на самые задаваемые вопросы

Срок списания средств с банковской карты зависит от времени, необходимого банку для обработки операции. Если на карте недостаточно средств в момент транзакции, банк может занести её в «стоп-лист», что ограничит возможность использования этой карты для оплаты проезда до тех пор, пока задолженность не будет погашена.