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Posted 27 ноября, 10:55

Published 27 ноября, 10:55

Modified 27 ноября, 11:18

Updated 27 ноября, 11:18

Тюменцы жалуются на малолетних вандалов в городе

Испортили две машины. Тюменцы жалуются на малолетних вандалов в городе. ВИДЕО

27 ноября 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцы жалуются на малолетних вандалов в городе

В Тюмени, в районе улицы Чаплина заметили группу малолетних вандалов. Гуляя поздно ночью, они бьют и портят стоящие на улице машины.

Как рассказали очевидцы в телеграм канале «Тюмень с огоньком», проходящая по улице банда хулиганов решила испортит две машины. Одну из них они изрисовали и написали бранные слова, вторую оплевали и планировали разбить. Вмешался только один из мужчин, по видимому, хозяин авто и прогнал малолеток.

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Видео: Тюмень с огоньком.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени у ветеранов СВО из Перевалово в борьбе с чиновниками появилась неожиданная подмога.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Вандализм
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