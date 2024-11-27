Испортили две машины. Тюменцы жалуются на малолетних вандалов в городе. ВИДЕО

Как рассказали очевидцы в телеграм канале «Тюмень с огоньком», проходящая по улице банда хулиганов решила испортит две машины. Одну из них они изрисовали и написали бранные слова, вторую оплевали и планировали разбить. Вмешался только один из мужчин, по видимому, хозяин авто и прогнал малолеток.