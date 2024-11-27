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Posted 27 ноября, 02:43

Published 27 ноября, 02:43

Modified 27 ноября, 02:45

Updated 27 ноября, 02:45

ФК «Тюмень» сравнял с «Краснодаром» счет 3:3, но проиграл в серии пенальти

ФК «Тюмень» заставил понервничать лидера РПЛ

27 ноября 2024, 02:43
Фото: 1MI.

ФК «Тюмень» сравнял с «Краснодаром» счет 3:3, но проиграл в серии пенальти

26 ноября 2024 года в рамках первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России прошел матч между футбольными командами «Тюмень» и «Краснодар». По итогам матча «Тюмень» завершила выступления в Кубке России.

Встреча проходила в Тюмени. Гости вели игру со счетом 3:0 в свою пользу, однако к 87-й минуте тюменские футболисты смогли уравнять результат. Станислав Поройков оформил дубль, а Денис Ткачук забил третий гол.

После счета 3:3 прошла серия послематчевых пенальти, в которой победу одержал ФК «Краснодар» со счетом 4:2. По итогам 16-ти туров РПЛ «Краснодар» занимает вторую строчку, отставая всего на одно очко от лидера — петербуржского «Зенита».

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Напомним, что матч ФК «Тюмень» от 17 ноября этого года закончился боем без правил прямо на поле. Футболисты сцепились в драке с клубом «Сочи».

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