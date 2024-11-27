ФК «Тюмень» заставил понервничать лидера РПЛ

Posted 27 ноября, 02:43
Published 27 ноября, 02:43
Modified 27 ноября, 02:45
Updated 27 ноября, 02:45
Встреча проходила в Тюмени. Гости вели игру со счетом 3:0 в свою пользу, однако к 87-й минуте тюменские футболисты смогли уравнять результат. Станислав Поройков оформил дубль, а Денис Ткачук забил третий гол.
После счета 3:3 прошла серия послематчевых пенальти, в которой победу одержал ФК «Краснодар» со счетом 4:2. По итогам 16-ти туров РПЛ «Краснодар» занимает вторую строчку, отставая всего на одно очко от лидера — петербуржского «Зенита».
Напомним, что матч ФК «Тюмень» от 17 ноября этого года закончился боем без правил прямо на поле. Футболисты сцепились в драке с клубом «Сочи».