Электроэнергия для садоводов: СУЭНКО завершает обновление сетей СНТ Тюмени

28 ноября 2024 года в СНТ «Здоровье» и «Яблонька» бригады продолжат замену алюминиевого провода на современный — более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод (СИП). В первом садовом товариществе под обновление попадет участок воздушных линий протяженностью 0,35 км, во втором — 0,5 км. Ранее на территориях двух СНТ уже заменили 4 км голого провода на СИП и почти 200 опор для дальнейшей безопасной эксплуатации линий электропередачи.