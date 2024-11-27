Электроэнергия для садоводов: СУЭНКО завершает обновление сетей СНТ Тюмени

Posted 27 ноября, 08:55
Published 27 ноября, 08:55
Modified 27 ноября, 08:57
Updated 27 ноября, 08:57
28 ноября 2024 года в СНТ «Здоровье» и «Яблонька» бригады продолжат замену алюминиевого провода на современный — более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод (СИП). В первом садовом товариществе под обновление попадет участок воздушных линий протяженностью 0,35 км, во втором — 0,5 км. Ранее на территориях двух СНТ уже заменили 4 км голого провода на СИП и почти 200 опор для дальнейшей безопасной эксплуатации линий электропередачи.
В этот же день аналогичные работы, направленные на повышение общего уровня надежности электроснабжения, пройдут еще в девяти садовых товариществах Тюменского района. Так, плановое отключение электроэнергии потребуется в СНТ «Колос 2», «Колос 3», «Мичуринец 2», «Яблонька», «Здоровье», «Сирень», «Березники 2», «Виктория», «Строитель 1».
Специалисты СУЭНКО минимизируют длительность отключений и обеспечивают питание по резервным схемам на время выполнения работ, чтобы сократить неудобства для жителей. На тех объектах, где это возможно, будут применены передвижные дизель-генераторы и индивидуальные бензогенераторы.
Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно при помощи онлайн-сервиса «Сообщить о проблеме» на suenco.ru.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.