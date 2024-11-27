Бюджет ФОМС на 2025 год включает бесплатную диспансеризацию 100 млн застрахованных

Posted 27 ноября, 15:41
Published 27 ноября, 15:41
Modified 27 ноября, 15:42
Updated 27 ноября, 15:42
Как сообщает ria.ru, в роли спикеров выступили председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, председатель ФОМС Илья Баланин, зампред Счетной палаты России Галина Изотова.
Согласно комментарию председателя фонда, благодаря использованию средств ОМС около 100 миллионов россиян получат возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в 2025 году в целях оперативной диагностики болезней. Примерно 27 миллионов граждан смогут пройти лечение в стационаре, законом будет гарантировано необходимое число визитов в медучреждения в год, расходы на которые заложены в полис ОМС. Свыше 37 миллионов человек, страдающих от хронических заболеваний, смогут вести контроль за своим состоянием при помощи специалистов.
В федеральном законе перечислены все ведущие характеристики бюджета ФОМС на грядущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
В Совете Федерации уже дали соответствующий комментарий, объяснив, что предполагаемый суммарный объем доходов бюджета ФОМС на следующий год достигает 4,33 триллиона рублей, что показывает рост на 16,07% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году доходы бюджета фонда по плану должны составить 4,77 триллиона рублей, в 2027 году — 5,16 триллиона рублей. Доходы бюджета ФОМС складываются из страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств федеральной казны.
Суммарный объем расходов бюджета ФОМС в следующем году должен составить 4,47 триллиона рублей, в 2026 году — 4,83 триллиона рублей, в 2027 году — 5,16 триллиона рублей.
Дефицит бюджета фонда в наступающем году достигнет 136,6 миллиарда рублей, в плановый период 2026 и 2027 годов — 55,4 миллиарда рублей и 0,8 миллиарда рублей соответственно. Его будут восполнять из переходящих остатков денежных средств бюджета ФОМС, о чем также сообщается в комментарии.
Расходы бюджета ФОМС совершаются на реализацию проектов госпрограммы России «Развитие здравоохранения».