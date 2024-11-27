Бюджет ФОМС на 2025 год включает бесплатную диспансеризацию 100 млн застрахованных

Согласно комментарию председателя фонда, благодаря использованию средств ОМС около 100 миллионов россиян получат возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в 2025 году в целях оперативной диагностики болезней. Примерно 27 миллионов граждан смогут пройти лечение в стационаре, законом будет гарантировано необходимое число визитов в медучреждения в год, расходы на которые заложены в полис ОМС. Свыше 37 миллионов человек, страдающих от хронических заболеваний, смогут вести контроль за своим состоянием при помощи специалистов.