В Тюмени собутыльник хотел разбудить друга и случайно избил его

Сюжет Драка

В Тюмени произошел случай так называемой медвежьей услуги. Два собутыльника решили провести время вместе, однако один из них немного перебрал горячительного. Тогда первый хоть и не разозлился, но попытался разбудить товарища, но немного перестарался