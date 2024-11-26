В Тюмени собутыльник хотел разбудить друга и случайно избил его

Posted 26 ноября, 11:14
Published 26 ноября, 11:14
Modified 26 ноября, 11:34
Updated 26 ноября, 11:34
Как рассказали в местном МВД, уснувший мужчина изначально пришел на дружеские посиделки и собирался просто выпить. Перебрав, потерял связь с реальностью и прикорнул. Организатору застолья это не понравилось, он был намерен продолжать застолье и решил попытаться разбудить своего уставшего товарища.
Сначала он стащил спящего с дивана и принялся будить также, как это нужно делать при оказании первой помощи. Руками, но вместо ладоней использовал кулаки, попутно призывая своего собутыльника одуматься и наконец-то продолжить застолье. После этого в ход пошли удары ногами.
На такое резкое посягательство на свое физическое здоровье спящий не реагировал, в итоге оставшись в синяках и ушибах, а также со сломанными ребрами. Очнувшись, он высказал другу свое неудовлетворение случившемся, а тот, в свою очередь, поспешил вызвать скорую.
Приехавшей карете скорой помощи обидчик помог перенести пациента в машину, а также признался и раскаялся в содеянном. Сейчас в отношении будящего возбудили уголовное дело, он может отправиться в тюрьму на 8 лет.
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