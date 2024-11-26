nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 11:14

Published 26 ноября, 11:14

Modified 26 ноября, 11:34

Updated 26 ноября, 11:34

В Тюмени собутыльник хотел разбудить друга и случайно избил его

В Тюмени собутыльник хотел разбудить друга и случайно избил его

26 ноября 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Драка
В Тюмени произошел случай так называемой медвежьей услуги. Два собутыльника решили провести время вместе, однако один из них немного перебрал горячительного. Тогда первый хоть и не разозлился, но попытался разбудить товарища, но немного перестарался

Как рассказали в местном МВД, уснувший мужчина изначально пришел на дружеские посиделки и собирался просто выпить. Перебрав, потерял связь с реальностью и прикорнул. Организатору застолья это не понравилось, он был намерен продолжать застолье и решил попытаться разбудить своего уставшего товарища.

Сначала он стащил спящего с дивана и принялся будить также, как это нужно делать при оказании первой помощи. Руками, но вместо ладоней использовал кулаки, попутно призывая своего собутыльника одуматься и наконец-то продолжить застолье. После этого в ход пошли удары ногами.

На такое резкое посягательство на свое физическое здоровье спящий не реагировал, в итоге оставшись в синяках и ушибах, а также со сломанными ребрами. Очнувшись, он высказал другу свое неудовлетворение случившемся, а тот, в свою очередь, поспешил вызвать скорую.

Бастрыкин заинтересовался дракой с детьми-мигрантами в тюменской школе
Узнать подробнее

Приехавшей карете скорой помощи обидчик помог перенести пациента в машину, а также признался и раскаялся в содеянном. Сейчас в отношении будящего возбудили уголовное дело, он может отправиться в тюрьму на 8 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени жестоко избили школьницу.

Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался делом 16-летнего мигранта из Тюмени, избившего ребенкаВозбуждено уголовное дело: Бастрыкин заинтересовался дракой в тюменской школеВ Тюменской школе жестоко избили школьницу. ВИДЕО
#Александр Смирнов#Общество#Драка#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика