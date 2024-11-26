В Тюмени родители назвали девочку необычным «народным» именем

Posted 26 ноября, 10:51
Published 26 ноября, 10:51
Modified 26 ноября, 10:53
Updated 26 ноября, 10:53
Ряды юных тюменцев пополнила девочка с необычным именем Береза. Считается, что это имя символизирует чистоту, красоту, простоту и невинность.
В описании имени Берёза подчёркиваются такие качества, как эмпатия, чуткость и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Береза умело использует свой дар давать мудрые советы, не поучая при этом окружающих. Она помогает решать проблемы своих близких и друзей, проявляя заботу и ответственность.
Однако Береза может использовать свой дар и в негативных целях, становясь властной и авторитарной. Стремясь контролировать всё вокруг, она может проявлять высокомерие и надменность.
Также тюменцев этой осенью называли необычными именами: Ренальдо, Ведомир, Евпатий, Идиллия, Ванесса и Николетта.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ЗАГСе Тюмени назвали самые привлекательные даты для регистрации брака в 2025 году. В следующем году особенно востребованными будут даты, содержащие цифру 25.