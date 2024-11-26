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Posted 26 ноября, 10:51

Published 26 ноября, 10:51

Modified 26 ноября, 10:53

Updated 26 ноября, 10:53

В Тюменской области рождаются дети с редкими и мелодичными именами.

В Тюмени родители назвали девочку необычным «народным» именем

26 ноября 2024, 10:51
Фото: 1MI. В Тюменской области рождаются дети с редкими и мелодичными именами.
Многие тюменцы дают своим детям необычные имена, некоторых из них ранее вовсе не существовало. В тюменском ЗАГСе рассказали, что одну, родившуюся осенью малышку, назвали в честь одного из символов России.

Ряды юных тюменцев пополнила девочка с необычным именем Береза. Считается, что это имя символизирует чистоту, красоту, простоту и невинность.

В описании имени Берёза подчёркиваются такие качества, как эмпатия, чуткость и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Береза умело использует свой дар давать мудрые советы, не поучая при этом окружающих. Она помогает решать проблемы своих близких и друзей, проявляя заботу и ответственность.

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Однако Береза может использовать свой дар и в негативных целях, становясь властной и авторитарной. Стремясь контролировать всё вокруг, она может проявлять высокомерие и надменность.

Также тюменцев этой осенью называли необычными именами: Ренальдо, Ведомир, Евпатий, Идиллия, Ванесса и Николетта.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ЗАГСе Тюмени назвали самые привлекательные даты для регистрации брака в 2025 году. В следующем году особенно востребованными будут даты, содержащие цифру 25.

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#Алиса Вернер#Тюменская область#Мальчики#Девочки#Редкие имена
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