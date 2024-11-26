В Тюмени родители назвали девочку необычным «народным» именем

В описании имени Берёза подчёркиваются такие качества, как эмпатия, чуткость и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Береза умело использует свой дар давать мудрые советы, не поучая при этом окружающих. Она помогает решать проблемы своих близких и друзей, проявляя заботу и ответственность.