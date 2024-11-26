nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 12:28

Published 26 ноября, 12:28

Modified 26 ноября, 12:30

Updated 26 ноября, 12:30

В Тюмени построят еще один квартал, а жители заказывают корпоративы к Новому году

В Тюмени построят еще один квартал, а жители заказывают корпоративы к Новому году

26 ноября 2024, 12:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Тюменский Дом Обороны планируют полностью застроить. На его месте появится отдельный дом с выделенной территорией. Также в регионе опять наблюдается кадровый голод, а уехать на поезде из города будет дороже перед Новым годом.

Еще одна застройка

В районе Дома Обороны в Тюмени построят крупный жилой комплекс. Он появится к 2028 году. А до конца 2027 года в микрорайоне построят ресторан на 70 посадочных мест. Известно, что появятся новые постройки в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой, неподалеку, в районе Ямской — Ирбитской — Димитрова обустроят ресторан и подземную парковку. Все это планируется сделать на общую площадь в 62 тысячи квадратных метров.

В Тюмени Дом Обороны застроят многоэтажными домами — когда?
Узнать подробнее

Нехватка рук

В Тюмени опять наблюдается кадровый голод, на одного безработного приходится сразу 11 вакансий. Такие данные озвучили в департаменте экономики Тюменской области.

В ведомстве отметили, что наибольшая потребность в кадрах отмечена в научной, технической отраслях, также простаивают без сотрудников сфера строительства, педагогики и транспорта. В среднем не хватает людей в общем количестве от 2 до 10 тысяч.

Кадровый голод: в Тюмени на 1 безработного приходится 11,5 вакансий
Узнать подробнее

Еще один фигурант

В Тюмени задержали еще одного члена этнической ОПГ, которая занималась вымогательством. Как сообщают правоохранители, предположительно, этот задержанный был одним из лидеров и наводил остальных на нужных жертв.

Напомним, о задержании участников межнациональной ОПГ стало известно на минувшей неделе. Известно, что в ее состав входили уроженцы Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

В Тюменской области поймали еще одного члена этнической ОПГ
Узнать подробнее

Уехать, но дороже

Перед Новым годом в Тюмени может подорожать билет на поезд. В среднем аналитики ждут прирост цены примерно на 10-20%. Самыми дорогими направлениями станут маршруты в крупные города. В частности, Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

Все дело в спросе, отчего и меняется динамика цен. Эксперты связывают такой подъем цены с ажиотажем. Многие люди будут уезжать на праздники к близким и родственникам. который не проживают в регионе.

Перед Новым годом в Тюмени подорожает проезд на поезде
Узнать подробнее

Активная подготовка

Тюменцы активно договариваются о проведении новогодних праздников. Как сообщает одна из компаний по предоставлению услуг, спрос на услуги ведущих и составление программы корпоратива по сравнению с прошлым годом вырос заметнее всего. Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов вырос на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом заметили высокий спрос и сами профессионалы, отчего стали куда чаще предлагать свои услуги, а заодно поднимая цены, понимая сезонность.

Тюменцы активно договариваются о проведении новогодних праздников
Узнать подробнее
Читайте также:
ЖКХ в Тюмени вновь подорожает, а в городе закрылось рекордное количество кафеТюмени опять не дали многомиллиардный кредит, а жителей города кормили опасным мясомВ Тюмени сотни человек лишатся своих домов, а таксисты могут исчезнуть с улиц города
#Александр Смирнов#Тюменская область#Итоги дня#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика