В Тюмени построят еще один квартал, а жители заказывают корпоративы к Новому году

В районе Дома Обороны в Тюмени построят крупный жилой комплекс. Он появится к 2028 году. А до конца 2027 года в микрорайоне построят ресторан на 70 посадочных мест. Известно, что появятся новые постройки в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой, неподалеку, в районе Ямской — Ирбитской — Димитрова обустроят ресторан и подземную парковку. Все это планируется сделать на общую площадь в 62 тысячи квадратных метров.