В Тюмени построят еще один квартал, а жители заказывают корпоративы к Новому году

Posted 26 ноября, 12:28
Published 26 ноября, 12:28
Modified 26 ноября, 12:30
Updated 26 ноября, 12:30
В районе Дома Обороны в Тюмени построят крупный жилой комплекс. Он появится к 2028 году. А до конца 2027 года в микрорайоне построят ресторан на 70 посадочных мест. Известно, что появятся новые постройки в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой, неподалеку, в районе Ямской — Ирбитской — Димитрова обустроят ресторан и подземную парковку. Все это планируется сделать на общую площадь в 62 тысячи квадратных метров.
В Тюмени опять наблюдается кадровый голод, на одного безработного приходится сразу 11 вакансий. Такие данные озвучили в департаменте экономики Тюменской области.
В ведомстве отметили, что наибольшая потребность в кадрах отмечена в научной, технической отраслях, также простаивают без сотрудников сфера строительства, педагогики и транспорта. В среднем не хватает людей в общем количестве от 2 до 10 тысяч.
В Тюмени задержали еще одного члена этнической ОПГ, которая занималась вымогательством. Как сообщают правоохранители, предположительно, этот задержанный был одним из лидеров и наводил остальных на нужных жертв.
Напомним, о задержании участников межнациональной ОПГ стало известно на минувшей неделе. Известно, что в ее состав входили уроженцы Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Перед Новым годом в Тюмени может подорожать билет на поезд. В среднем аналитики ждут прирост цены примерно на 10-20%. Самыми дорогими направлениями станут маршруты в крупные города. В частности, Сочи, Москву и Санкт-Петербург.
Все дело в спросе, отчего и меняется динамика цен. Эксперты связывают такой подъем цены с ажиотажем. Многие люди будут уезжать на праздники к близким и родственникам. который не проживают в регионе.
Тюменцы активно договариваются о проведении новогодних праздников. Как сообщает одна из компаний по предоставлению услуг, спрос на услуги ведущих и составление программы корпоратива по сравнению с прошлым годом вырос заметнее всего. Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов вырос на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом заметили высокий спрос и сами профессионалы, отчего стали куда чаще предлагать свои услуги, а заодно поднимая цены, понимая сезонность.