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Posted 26 ноября, 14:09

Published 26 ноября, 14:09

Modified 26 ноября, 14:16

Updated 26 ноября, 14:16

Вакансия тюменского ресторана возмутила «Русскую общину»

«Только мусульман». Вакансия тюменского ресторана возмутила «Русскую общину»

26 ноября 2024, 14:09
Фото: 1MI.

Вакансия тюменского ресторана возмутила «Русскую общину»

Принципы подбора персонала нередко вызывают вопросы у обычных граждан, но случай с тюменским заведением общепита вызвал особенный резонанс среди горожан.

В региональном чате «Русская община (Тюмень)» пользователь Антон В. Опубликовал скриншот из паблика, в котором кто-то под аккаунтом Ресторан «Садж» разместил вакансию о поиске мойщицы.

«День добрый!!! Сейчас скинули скрин из группы подработки. Все хорошо, но в одном из объявлений требуется мойщица с упором на мусульман. Выходит от русских отказываются?», — пишет автор.
Фото: скриншот тг-чата Русская Община (Тюмень)

Публикацию сразу же начали активно комментировать, участники чата сделали свои предположения (орфография и пунктуация сохраняется):

«Мусульмане дешевле как правило обходятся и готовы без выходных работать, вот и вся причина», — пишет Александр А.
«Так там по названию заведения понятно, что русским туда и не надо», — добавляет Жанна Т.

Автор публикации здесь вмешался и подчеркнул, что специально посмотрел фотографии ресторана и увидел там русских официантов.

«Дела обстоят несколько иначе, если заведение подают кухню халяль, то обязательное условие что работники мусульмане соблюдающие все традиции», — сделал предположение Виталий.
«Халяльная мойщица? Такое себе. Особенно в светском государстве. А по-существу — это явная дискриминация по религиозному признаку», — ответил ему Максим.
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Редакция «Нашего города» попыталась разобраться в вопросе и обратилась за комментарием в «Садж». После услышанного вопроса представительница заведения сухо ответила:

«Не интересует».

Тем временем в тематической ветке «Русской общины» продолжаются активные споры. Пользователи приводят выдержки из законов, в которых такая постановка вопроса четко объясняется, как дискриминация.

«Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника», — приводится комментарий к федеральному закону.

Вместе с тем четко утверждать о нарушении прав по религиозному признаку никто не решается. Да и в самом заведении наличие соответствующей вакансии не подтвердили.

«Что ж тогда конечно можно подать жалобу, на ущемление прав», — резюмирует автор.
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Ранее стало известно, что тюменским мусульманкам могут запретить носить платки.

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