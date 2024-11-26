СУЭНКО увеличит мощность электроснабжения Областной больницы №23 в Ялуторовске

Posted 26 ноября, 08:48
Published 26 ноября, 08:48
Modified 26 ноября, 08:50
Updated 26 ноября, 08:50
До начала декабря текущего года специалисты СУЭНКО планируют завершить прокладку линий КЛ-0,4 кВ протяженностью 350 метров до распределительного устройства здания медицинского учреждения. При строительстве частично применяется метод горизонтально направленного бурения, позволяющий осуществлять земляные работы без нарушения асфальтобетонного покрытия проезжей части.
Кроме того, в рамках договора технологического присоединения будут реконструированы сразу две трансформаторных подстанции ТП-88 и ТП-11, где энергетики произведут замену силовых трансформаторов с меньшей на большую мощность — с 400 кВА до 630 кВА.
Данные работы обеспечат необходимую мощность по второй категории надежности электроснабжения медицинского учреждения (ГБУЗ ТО «Областная больница № 23», город Ялуторовск), которая подразумевает питание от двух независимых источников электроэнергии. Так, в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по второй, резервной.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.