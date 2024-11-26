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Posted 26 ноября, 15:18

Published 26 ноября, 15:18

Modified 26 ноября, 15:21

Updated 26 ноября, 15:21

«РТКОММ» продлил акцию на оборудование MultiSimBox

26 ноября 2024, 15:18
Федеральный спутниковый оператор «РТКОММ» продлил срок действия специальной цены на оборудование MultiSimBox.
Фото: РТКОММ

По условиям акции до 31 января 2025 года новые клиенты могут приобрести комплект устройств для беспроводного широкополосного доступа в интернет за 7 990 рублей*.

MultiSimBox подходит для работы в зонах неустойчивого или слабого приема сигнала сотовой связи: коммерческие и производственные помещения, торговые точки, склады на цокольных этажах, загородные дома отдыха, коттеджи и дачи. Устройство, благодаря технологии суммирования и одновременному использованию нескольких sim-карт разных операторов, помогает абонентам оставаться на связи даже при возникновении сбоя на одной из мобильных сетей.

Михаил Муттерперл, коммерческий директор АО «РТКомм.РУ»:

«С момента появления MultiSimBox аудитория его пользователей неуклонно растет. Десятки тысяч клиентов по всей стране на своем опыте убедились, как эффективно сервис решает проблему медленного мобильного интернета. Простота использования, высокие скорости — до 70 Мбит/с, доступные тарифы делают его незаменимым помощником и для людей, и для бизнеса. Мы зафиксировали специальную цену на оборудование MultiSimBox до конца января, чтобы еще больше пользователей могли оценить его преимущества».

MultiSimBox оснащен сумматором каналов, двумя слотами для sim-карт и двумя модемами. Встроенный Wi-Fi-модуль с диапазонами частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц — обеспечивает стабильное соединение и избавляет пользователей от лишних проводов и необходимости дополнительно подключать роутер.

В комплект устройств входят маршрутизатор с встроенными сумматором и Wi-Fi-модулем, комплекты съемных антенн LTE, 2,4 и 5 ГГц, блок питания и кабель. При необходимости можно дополнительно подключить уличные антенны, что поможет сформировать зону уверенного приёма сигнала с высокой скоростью передачи данных.

Для участия в акции необходимо приобрести, установить и активировать комплект оборудования MultiSimBox, выбрать тарифный план и заключить договор на услуги с «РТКОММ».

Ознакомиться с полными условиями акции и тарифами на услугу, забронировать оборудование можно на сайте, по электронной почте sales@multisimbox.ru или по телефону 8 800 707 88 55.

* Цена указана с учетом НДС (20%), действительна при условии заключения договора с АО «РТКомм.РУ» и 100% предоплаты и не включает расходы по доставке, монтажу и наладке оборудования.

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