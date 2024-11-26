«РТКОММ» продлил акцию на оборудование MultiSimBox

MultiSimBox подходит для работы в зонах неустойчивого или слабого приема сигнала сотовой связи: коммерческие и производственные помещения, торговые точки, склады на цокольных этажах, загородные дома отдыха, коттеджи и дачи. Устройство, благодаря технологии суммирования и одновременному использованию нескольких sim-карт разных операторов, помогает абонентам оставаться на связи даже при возникновении сбоя на одной из мобильных сетей.