«Росводоканал Тюмень» представил актуальные профессии в рамках проекта «Переговорка»

Posted 26 ноября, 12:03
Published 26 ноября, 12:03
Modified 26 ноября, 12:05
Updated 26 ноября, 12:05
Специалисты кадровой службы «Росводоканал Тюмень» рассказали студентам средних и высших учебных заведений города о вакансиях, возможностях профессионального роста и условиях работы на предприятии. Участники мероприятия узнали о рабочих буднях предприятия и смогли попробовать себя в роли сотрудников водоканала: на скорость одеть спецодежду, а затем решить несколько головоломок и проверить свои знания об истории тюменского водоканала и правилах пользования канализацией.
Отмечается, что на сегодняшний день на предприятии востребованы инженеры, машинисты насосных установок, слесари аварийно-восстановительных работ, сварщики, водители и электромонтеры. Молодые специалисты без опыта и профильного образования могут пройти обучение за счет работодателя.
Мы стремимся не просто привлечь новых сотрудников, но и создать для них комфортные условия для развития. Каждый наш сотрудник обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, получает поддержку наставников и может участвовать во внутренних конкурсах профессионального мастерства. Работа в тюменском водоканале — это стабильность, профессиональный рост и возможность сделать важный вклад в жизнь города, — рассказала начальник отдела подбора, обучения и развития персонала «Росводоканал Тюмень» Елена Стеценко.
Одним из ключевых этапов мероприятия стал круглый стол, где обсуждались вопросы профориентации и построения карьеры. Ведущие специалисты отдела подбора, обучения и развития персонала «Росводоканал Тюмень» сообщили, как предприятие поддерживает молодые кадры, предлагая профессиональное обучение, стабильную работу и участие в значимых для региона проектах.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.