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Posted 26 ноября, 03:46

Published 26 ноября, 03:46

Modified 26 ноября, 03:48

Updated 26 ноября, 03:48

В Тюмени перед Новым годом цены на ж/д билеты вырастут до 20%

Перед Новым годом в Тюмени подорожает проезд на поезде

26 ноября 2024, 03:46
Фото: 1MI.

В Тюмени перед Новым годом цены на ж/д билеты вырастут до 20%

Сюжет
Проезд
В среднем увеличение стоимости билетов составит 10-20%. Причиной рост цен станет повышенный спрос. Такой прогноз озвучил travel-эксперт, специалист по визовым вопросам и системам бронирования Альберт Бодокия.

По его словам, если сегодня добраться из Тюмени до Москвы можно на поезде на 3,2-7 тысяч рублей, то в декабре цены поднимутся на 15%. Самыми дорогими направлениями станут маршруты в крупные города. В частности, Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Даья Зубрицкая отмечает, в отношении железнодорожных билетов действует гибкое регулирование тарифов. На стоимость влияет динамическое ценообразование — стоимость формируется с учетом спроса.

Эксперты отмечают, что на новогодние каникулы лучше приобретать билеты для путешествий заранее — это позволит существенно сэкономить, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы стоимость отдыха на тюменских горячих источниках увеличится на 50%. В праздничные дни на термальных курортах будут действовать спецтарифы.

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