Перед Новым годом в Тюмени подорожает проезд на поезде

По его словам, если сегодня добраться из Тюмени до Москвы можно на поезде на 3,2-7 тысяч рублей, то в декабре цены поднимутся на 15%. Самыми дорогими направлениями станут маршруты в крупные города. В частности, Сочи, Москву и Санкт-Петербург.