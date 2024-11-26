Перед Новым годом в Тюмени подорожает проезд на поезде

Posted 26 ноября, 03:46
Published 26 ноября, 03:46
Modified 26 ноября, 03:48
Updated 26 ноября, 03:48
По его словам, если сегодня добраться из Тюмени до Москвы можно на поезде на 3,2-7 тысяч рублей, то в декабре цены поднимутся на 15%. Самыми дорогими направлениями станут маршруты в крупные города. В частности, Сочи, Москву и Санкт-Петербург.
Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Даья Зубрицкая отмечает, в отношении железнодорожных билетов действует гибкое регулирование тарифов. На стоимость влияет динамическое ценообразование — стоимость формируется с учетом спроса.
Эксперты отмечают, что на новогодние каникулы лучше приобретать билеты для путешествий заранее — это позволит существенно сэкономить, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы стоимость отдыха на тюменских горячих источниках увеличится на 50%. В праздничные дни на термальных курортах будут действовать спецтарифы.