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Posted 26 ноября, 11:44

Published 26 ноября, 11:44

Modified 26 ноября, 11:50

Updated 26 ноября, 11:50

В Тобольске участились случаи домашнего насилия

Они бьют женщин и детей. В Тобольске участились случаи домашнего насилия

26 ноября 2024, 11:44
Фото: 1MI.

В Тобольске участились случаи домашнего насилия

В Тобольском МВД привели неутешительную статистику, касающуюся пьяных дебошей и избиения женщин. Местные жители, как выяснилось, стали заниматься подобным гораздо чаще.

Как сообщает портал URA.RU, женщины стали куда чаще обращаться в правоохранительные органы с целью жалоб и написания заявлений на мужчин, которые активно устраивают пьяные дебоши и поднимают руки на жалующихся. Особенно часто такие случаи регистрируются в пятнадцатом микрорайоне, куда относительно недавно переселили жителей подгорных кварталов города.

Также усугубляется ситуация и тем, что женщины зачастую жалеют своих спутников-тиранов, поскольку ломать им жизнь навсегда не хочется. Супруг успокаивается, а спустя какое-то время снова бросается на жену с кулаками.

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Ранее сообщалось о том, что тоболяки планируют «наехать» на мэра города Вагина.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Насилие#Тобольск#Семейное насилие
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