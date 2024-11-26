Они бьют женщин и детей. В Тобольске участились случаи домашнего насилия

Posted 26 ноября, 11:44
Published 26 ноября, 11:44
Modified 26 ноября, 11:50
Updated 26 ноября, 11:50
Как сообщает портал URA.RU, женщины стали куда чаще обращаться в правоохранительные органы с целью жалоб и написания заявлений на мужчин, которые активно устраивают пьяные дебоши и поднимают руки на жалующихся. Особенно часто такие случаи регистрируются в пятнадцатом микрорайоне, куда относительно недавно переселили жителей подгорных кварталов города.
Также усугубляется ситуация и тем, что женщины зачастую жалеют своих спутников-тиранов, поскольку ломать им жизнь навсегда не хочется. Супруг успокаивается, а спустя какое-то время снова бросается на жену с кулаками.