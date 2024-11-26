На Тюмень надвигаются 15-градусные морозы

Posted 26 ноября, 01:08
Published 26 ноября, 01:08
Modified 26 ноября, 01:08
Updated 26 ноября, 01:08
В Тюмени 26 ноября ожидается солнечная погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -7…-1, ночью ожидается до -8…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:42 закат в 16:07, продолжительность дня 7 часов 25 минут.
В Тобольске 26 ноября синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем температура воздуха составит -5…-1, в вечерние часы термометры покажут -5…-7. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:38, закат в 15:49, продолжительность дня 7 часов 11 минут.
В Ишиме 26 ноября ожидается солнечная погода. Утром и днем температура воздуха составит -7…-12, в темное время суток похолодает до -12…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:21 закат в 15:57, продолжительность дня 7 часов 36 минут.