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Posted 26 ноября, 03:52

Published 26 ноября, 03:52

Modified 26 ноября, 03:52

Updated 26 ноября, 03:52

Китайские грузовики непонятного качества на наших дорогах

Китайские грузовики непонятного качества на наших дорогах

26 ноября 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney.
По информации агентства «Автостат», в октябре этого года в России было продано 13 246 грузовых автомобилей, это на 28,8% больше, чем в сентябре. Примечательно, что 65% рынка занимают грузовики китайского производства.

Появление новых китайских марок вызывает беспокойство среди инженеров, таможенных служб и государственных органов.

В прошлом году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провели ряд испытаний китайской коммерческой техники категории N3 в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 018/2011. Результаты испытаний выявили множество несоответствий по различным параметрам. Эти данные были переданы ФГУП «НАМИ» и Росстандарту. Об этом пишет ridus.ru.

Основные претензии связаны с соблюдением международных стандартов безопасности, в частности тормозных систем и рулевого управления. Испытания показали низкую эффективность тормозов на передней оси: тормозной путь составил 47 метров, тогда как должно быть 34 метра.

Проблемы с управляемостью также представляют потенциальную угрозу. В ходе испытаний были зафиксированы отклонения от норм для системы управления при неработающем усилителе руля и при выполнении поворота с радиусом 20 метров на скорости 10 км/ч. Также выявлены нарушения в части усилия на рулевом колесе и несоответствия в работе систем впуска и выпуска.

Касательно пассивной безопасности также возникли вопросы. Основные замечания связаны с несоответствием нормативным требованиям геометрии задней противоподкатной и боковой защиты, а это риски в случае ДТП. Были обнаружены выступающие части конструкции, представляющие опасность для других участников движения.

Анализ выявленных несоответствий указывает на различия между сертифицированным типом транспортного средства (шасси) и техникой, которая фактически ввозится в Россию и используется у нас в стране. Импортируемый транспорт не соответствует нормам ЕЭК ООН.

Для решения этой проблемы разработан проект изменений к Постановлению Правительства РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства», предусматривающий процедуру идентификации импортной техники. Проект прошел публичное обсуждение и с 2023 года находится на стадии согласования.

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