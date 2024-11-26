Китайские грузовики непонятного качества на наших дорогах

Posted 26 ноября, 03:52
Published 26 ноября, 03:52
Modified 26 ноября, 03:52
Updated 26 ноября, 03:52
Появление новых китайских марок вызывает беспокойство среди инженеров, таможенных служб и государственных органов.
В прошлом году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провели ряд испытаний китайской коммерческой техники категории N3 в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 018/2011. Результаты испытаний выявили множество несоответствий по различным параметрам. Эти данные были переданы ФГУП «НАМИ» и Росстандарту. Об этом пишет ridus.ru.
Основные претензии связаны с соблюдением международных стандартов безопасности, в частности тормозных систем и рулевого управления. Испытания показали низкую эффективность тормозов на передней оси: тормозной путь составил 47 метров, тогда как должно быть 34 метра.
Проблемы с управляемостью также представляют потенциальную угрозу. В ходе испытаний были зафиксированы отклонения от норм для системы управления при неработающем усилителе руля и при выполнении поворота с радиусом 20 метров на скорости 10 км/ч. Также выявлены нарушения в части усилия на рулевом колесе и несоответствия в работе систем впуска и выпуска.
Касательно пассивной безопасности также возникли вопросы. Основные замечания связаны с несоответствием нормативным требованиям геометрии задней противоподкатной и боковой защиты, а это риски в случае ДТП. Были обнаружены выступающие части конструкции, представляющие опасность для других участников движения.
Анализ выявленных несоответствий указывает на различия между сертифицированным типом транспортного средства (шасси) и техникой, которая фактически ввозится в Россию и используется у нас в стране. Импортируемый транспорт не соответствует нормам ЕЭК ООН.
Для решения этой проблемы разработан проект изменений к Постановлению Правительства РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства», предусматривающий процедуру идентификации импортной техники. Проект прошел публичное обсуждение и с 2023 года находится на стадии согласования.