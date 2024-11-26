Китайские грузовики непонятного качества на наших дорогах

Проблемы с управляемостью также представляют потенциальную угрозу. В ходе испытаний были зафиксированы отклонения от норм для системы управления при неработающем усилителе руля и при выполнении поворота с радиусом 20 метров на скорости 10 км/ч. Также выявлены нарушения в части усилия на рулевом колесе и несоответствия в работе систем впуска и выпуска.