ФОМС: В России увеличат число медицинских исследований по ОМС с использованием ИИ

С увеличением числа медицинских устройств, закупаемых российскими регионами и зарегистрированных в соответствии с установленным порядком, будет расти внедрение в медицинскую практику систем, которые помогут врачам принимать решения. Важно отметить, что искусственный интеллект не заменяет специалиста. Врач остается главным помощником пациента в борьбе за его здоровье. Главная функция технологий ИИ — снижение риска ошибок до уровня статистической погрешности.