ФОМС: В России увеличат число медицинских исследований по ОМС с использованием ИИ

Posted 26 ноября, 10:55
Published 26 ноября, 10:55
Modified 26 ноября, 10:55
Updated 26 ноября, 10:55
За первые девять месяцев текущего года с использованием ИИ было проведено более 753 тысяч маммографических исследований.
По информации vedomosti.ru, в 2025 году планируется использование искусственного интеллекта в системах поддержки принятия врачебных решений при проведении маммографических исследований, рентгенографии, флюорографии грудной клетки и компьютерной томографии органов грудной клетки.
Внедрение ИИ в медицинскую практику предполагает ряд преимуществ, включая сокращение времени ожидания медицинской помощи и уменьшение вероятности ошибок, допускаемых специалистами. Такие результаты достигаются за счет автоматизации процессов обработки данных и подготовки медицинских заключений. Такой подход помогает уменьшить влияние человеческого фактора. Применение искусственного интеллекта также позволяет проводить предиктивный анализ медицинских данных и экономить на лечении за счет раннего выявления заболеваний.
В настоящее время в Росздравнадзоре зарегистрированы 37 медицинских устройств, работающих с применением искусственного интеллекта. Это свидетельствует о готовности системы к широкому внедрению. Фонд ОМС и Минздрав России рассматривают возможность расширенного использования таких технологий в области медицины.
В 2025 году на проведение профилактических мероприятий и диспансеризацию заложено 359,8 млрд рублей, включая расходы на применение технологий ИИ. Это позволит более эффективно распределять ресурсы и улучшить качество медицинской помощи.
С увеличением числа медицинских устройств, закупаемых российскими регионами и зарегистрированных в соответствии с установленным порядком, будет расти внедрение в медицинскую практику систем, которые помогут врачам принимать решения. Важно отметить, что искусственный интеллект не заменяет специалиста. Врач остается главным помощником пациента в борьбе за его здоровье. Главная функция технологий ИИ — снижение риска ошибок до уровня статистической погрешности.